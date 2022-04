Ulm

17:30 Uhr

Comedian Maxi Gstettenbauer begeistert das Publikum im Roxy

Plus Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer macht auf der Roxy Bühne allerlei Witze, die auch unterhalb der Gürtellinie sind. Kurz zeigt er aber seine ernste Seite.

Von Franziska Wolfinger

Für Comedians gehört es ja zum guten Ton, auch ein paar Witze über die Stadt zu reißen, in der sie gerade auftreten. In Ulm hat Maxi Gstettenbauer ein leichtes Ziel für seinen Spott gefunden: Die Dauerbaustellen, in denen sich jeder Ortsfremde zwangsläufig verfahren muss! Ein paar Einstiegslacher hatte er damit gleich für sich verbucht. Weiter ging es dann auch mit weniger harmlosen Witzen – Pointen, die Gstettenbauer eigener Aussage zu Folge im Fernsehen, wo er unter anderem bei Dieter Nuhr zu Gast ist, so nicht bringen dürfte.

