Wo kommt das Millionenprojekt Einstein-Discovery-Center in Ulm hin?

Plus Der Verein hinter dem Albert Einstein Discovery Center will das Vermächtnis Einsteins im Herzen Ulms erlebbar machen. Jetzt gibt es einen neuen Favoriten für den Ort.

Es ist nicht einfach, einen Ort in Ulm für ein Projekt dieser Größenordnung zu finden. Um die 50 Millionen Euro soll eine geplante Mischung aus Einstein-Museum und Wissenschaftsspielwiese verschlingen. Ein zuerst vom Verein favorisiertes Grundstück am Hauptbahnhof beim Busbahnhof schied schnell aus. Jetzt könnte es unweit davon Realität werden.