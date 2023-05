Ulm

Mit diesen Illusionen bringt Magier Farid das Ulmer Zelt zum Staunen

Plus In der Friedrichsau bezieht der Zauberkünstler immer wieder das Publikum in seine Show mit ein. Und überzeugt am Ende selbst hartnäckige Skeptiker.

Magier, Illusionisten und Mentalisten leben davon, dass das Publikum an das glaubt, was es vorgeführt bekommt. Nicht anders ist es bei Farid, der für ein nahezu ausverkauftes Ulmer Zelt sorgte. Seine erste Frage ins Publikum: "Wer glaubt an Magie?" Da gehen viele Finger hoch, aber längst nicht alle. Einige heben die Arme, als er weiterfragt: "Und wer ist Skeptiker?"

So nimmt Farid bei seiner Show das Publikum im Ulmer Zelt mit

Es ist längst klar, dass einer der Aufzeigenden auf die Bühne geholt wird, denn schon im Vorfeld wurde deutlich: Die Bühne wird immer wieder mit Teilnehmenden aus dem Publikum bevölkert und Farid wird seine Show in den Zuschauerraum verlagern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

