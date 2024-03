Nach Marken-Streit: Was im Ulmer Verschwörhaus jetzt geboten ist

Fashion-Lab, 3D-Drucker und ein Möglichkeitsraum: Im Ulmer Verschwörhauses soll sich ein „urbaner Innovationsraum“ etablieren.

Nach einem Streit um die Marke Verschwörhaus, der in einem Umzug des Ursprungs-Teams auf die andere Donauseite ins frühere Sport-Sohn-Stammhaus mündete, hat sich die Aufregung gelegt. Am alten Stammsitz wurde jetzt ein neues Programm vorgestellt.

Ziel ist es, das Haus als Treffpunkt und „urbanen Innovationsraum“ für die gesamte Stadtgesellschaft zu etablieren. „Neben eigenen Angeboten sind wir auch offen für die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Das haben bereits die rund 210 Veranstaltungen gezeigt, die im letzten halben Jahr im Verschwörhaus stattgefunden haben und zum Teil auf großes Interesse gestoßen sind“, berichtet Bernd Leitner, Leiter des Verschwörhauses.

Das ist im Ulmer Verschwörhaus geboten

Neben dem Schülerforschungszentrum und den Wettbewerben des Innovationsmotors Weinhof, die unter dem Dach des Verschwörhauses arbeiten und über die bereits berichtet wurde, wird 2024 ein breites Spektrum an Angeboten umgesetzt. „Ich freue mich, dass sich das Verschwörhaus in der kurzen Zeit seit der Wiedereröffnung zu einem solch lebendigen Ort der Begegnung entwickelt hat. Mit diesem Programm wird es sicher zu einem der zentralen Plätze in der Stadt werden, wo Beteiligte und Bürgerschaft zu urbanen Innovationsthemen direkt ins Gespräch kommen können, um im Dialog die Zukunft Ulms mitzugestalten“, fasst Oberbürgermeister Martin Ansbacher zusammen.

Veranstaltungsreihe „DigiTalk“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „DigiTalk“, die in Kooperation mit der Smart City Ulm durchgeführt wird, sollen die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Bürgerinnen und Bürger beleuchtet werden. Weitere Themen sind der Umgang mit neuen Medien, die gesellschaftlichen Auswirkungen digitalen Wandels, sowie seine kulturelle Aufarbeitung in aktueller Roman- und Fachliteratur.

Der bereits 2020 gestartete Kreativraum wurde mit flexiblem Mobiliar und atmosphärischer Beleuchtung zu einem „Möglichkeitsraum“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gestaltet. Dahinter steht das Konzept eines Innovationslabors, wie es in vielen Unternehmen und an praxisorientierten Hochschulen zu finden ist.

Fashion Lab, eine Art Nähcafé

Jeden Freitagabend gibt es das Fashion Lab, eine Art Nähcafé, in den mehrere Strick- und Nähmaschinen genutzt werden können. Als neues Jugendmedienbildungsprogramm wurden die Cyberkids eingeführt: Hier können Jugendliche kostenlos im Alter von zwölf bis 18 Jahren lernen, wie man Websites programmiert, kreativ mit Computerspielen arbeitet oder Roboter und Minicomputer ansteuert.

3D-Drucker Lab

Im 3D-Drucker Lab können vier verschiedene 3D-Drucker benutzt oder allgemein das 3D-Drucken gelernt werden. Als weiteres Angebot gibt es das Gaming Lab, wo Indie Games und neuste Videospiele angespielt werden können. Außerdem gibt es verschiedene Spielkonsolen und VR-Brillen zum Ausprobieren vor Ort. Flankiert wird das Angebot durch das im Untergeschoss entstehende Fab Lab, das Bürger*innen bspw. eine Lötwerkstatt, Lasercutter, Ultraschallreiniger und verschiedenes Werkzeug zur Verfügung stellt.

Das Verschwörhaus soll auch weiterhin zu einer zentralen Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung werden. Zu den Aufgaben gehört hier die Entwicklung von Methoden und Verfahren für den Bürgerdialog, auch über digitale Plattformen. Dabei sollen insbesondere auch die „stillen“ Gruppen der Gesellschaft einbezogen werden.

Neben der Kooperation mit dem Digitalisierungszentrum (DZ), das regelmäßige Workshops im Verschwörhaus durchführt, haben auch andere Gruppen hier eine Heimat gefunden: So gibt es eine Kooperation mit dem Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung an der Universität Ulm zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge. Im Aquarium findet dazu fünfmal wöchentlich der offene KommTreff statt, bei dem Flüchtlinge im Umgang mit der Digitalisierung unterstützt werden.

Auch das Thema „Quantencomputing“ wird künftig einen Platz im Verschwörhaus finden: Hier ist die DLR-Initiative Quantencomputing an die Anlauf- und Koordinierungsstelle herangetreten. Ziel ist es, Ideen zu entwickeln, wie Inhalte und Anwendungsmöglichkeiten des Quantencomputings in die Öffentlichkeit getragen werden können. Gemeinsam mit der IHK, der THU, der Universität Ulm und dem Schülerforschungszentrum wurde eine Initiative gegründet, um das Thema und die Auswirkungen auf die Stadt und die Region in Bezug auf Wissenschaft und Wirtschaft in der Stadtgesellschaft zu diskutieren. (AZ)