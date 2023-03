Nachfolger von Gohl: Torsten Krannich wird Dekan des Kirchenbezirks Ulm

Nachdem Ernst-Wilhelm Gohl das Amt des württembergischen Landesbischofs übernahm, wurde nach einem Dekan-Nachfolger in Ulm gesucht. Jetzt steht er fest.

Torsten Krannich ist zum Dekan des Kirchenbezirks Ulm gewählt worden. Er folgt auf Ernst-Wilhelm Gohl, der 2022 das Amt des württembergischen Landesbischofs übernommen hat. Der 51 Jahre alte Krannich tritt sein neues Amt voraussichtlich nach den Sommerferien an, wie ein Sprecher der Evangelischen Landeskirche in Württemberg am Freitag mitteilt.

Aktuell ist Krannich als geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinden Essingen und Lauterburg im Ostalbkreis tätig. „Als Kirche bauen wir auf den geistlichen Schätzen auf, die uns unsere Vorfahren überliefert haben. Es ist mir ein Anliegen, dieses Erbe zu bewahren und an die kommenden Generationen weiterzugeben“, wird er mit Blick auf seine neue Aufgabe in der Mitteilung zitiert. Die sinkenden Mitgliederzahlen würden die Kirche vor große Herausforderungen stellen, aber: „Dennoch sagt Jesus: ‚Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt‘. Diese Zusage gilt uns auch heute, egal, ob wir viele oder wenige sind.“

Neuer Münster-Dekan Torsten Krannich will die digitale Präsenz der Kirche stärken

Krannich lege großen Wert auf die Präsenz der Kirche in der digitalen Welt: "Damit wir als Kirche in der Gesellschaft wahrgenommen werden, müssen wir uns viel stärker im Bereich der digitalen Öffentlichkeit zeigen: So wie einst der Turm des Ulmer Münsters weithin erkennbar das Evangelium verkündete, so muss Kirche heute auf vielen Kanälen, vor allem in den sozialen Medien sichtbar sein." Wenn von Digitalisierung in der Kirche die Rede ist, reiche es nicht mehr aus, auf eine Homepage zu verweisen. "Kirche als moderner Dienstleister muss auch die gemeindlichen Verwaltungsabläufe ins 21. Jahrhundert holen. Das beginnt schon bei der Tauf- und Trauanmeldung, die am Smartphone ausgefüllt werden kann.“

Nach der Schule absolvierte Krannich laut Mitteilung zunächst eine Ausbildung zum Facharbeiter für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und studierte nach dem anschließenden Zivildienst Theologie in Berlin und Jena. Auf die Promotion folgte das Vikariat in Steinenberg sowie eine Zeit als Dienstaushilfe im Dekanat Heilbronn bis 2007. Von 2007 bis 2013 arbeitete er als Pfarrer in Heilbronn-Neckargartach (ab 2012 als geschäftsführender Pfarrer). Seit 2013 hat Krannich das geschäftsführende Pfarramt in Essingen inne und seit 2022 zusätzlich auch die Geschäftsführung in der Kirchengemeinde Lauterburg. Seit 2022 ist er zudem als Dekanstellvertreter im Kirchenbezirk Aalen tätig.

Torsten Krannich ist verheiratet und hat vier Kinder. In seiner Freizeit forscht und publiziert er zu kirchen- und kunstgeschichtlichen Themen und hat eine Leidenschaft für soziale Medien und andere Themen der Digitalisierung. (AZ)