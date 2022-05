Kleinbrauermarkt in Ulm: Die Dürre am südlichen Münsterplatz ist vorbei

Plus Nach vier "trockenen Jahren" kehrt der Kleinbrauermarkt zurück. Seither hat sich einiges verändert: Dazu gehören nicht nur Geschmäcker, sondern auch die Preise.

Mao Zedong hat einmal abschätzig über die Deutschen gesagt, sie hätten es kein einziges Mal geschafft, eine Revolution erfolgreich zu Ende zu bringen. Er kannte die bayerische Geschichte nicht sonderlich gut: 1844 brach in München die sogenannte Bierrevolution aus, weil König Ludwig I. den staatlich festgesetzten Preis für das Getränk um einen Pfennig erhöht hatte. Daraufhin stürmten rund 2000 Menschen die Münchner Brauereien, randalierten und zwangen schließlich Seine Majestät, die Erhöhung rückgängig zu machen. Der Aufstand ging als Münchner Bierrevolution in die Historie ein. Ludwig hatte eigentlich gute Gründe gehabt, den Preis anzuheben, denn die Rohstoffpreise waren deutlich gestiegen. Das droht wegen des Ukraine-Kriegs auch diesmal wieder, und zwar ungewöhnlich drastisch. Wobei mit Ausschreitungen diesmal eher nicht zu rechnen ist.