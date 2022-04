Land Baden-Württemberg gibt 92 Millionen Euro für Ulmer Brücken

Für vier Vorhaben fließt viel Geld aus Stuttgart, eins läuft nur pro forma als Brückenprojekt. Über ein weiteres freut man sich wohl auch in Neu-Ulm.

Mit rund 217 Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg in diesem Jahr Bauprojekte, mehr als 40 Prozent des Geldes fließen nach Ulm. Knapp mehr als die Hälfte der landesweiten Modernisierungsmaßnahmen betreffen Brücken – in Ulm sind es ausschließlich solche Vorhaben. Dabei zahlt das Land in allen Fällen mehr als 50 Prozent der erwarteten Kosten. Das sind die vier Projekte.

Rund 28,2 Millionen Euro steuert das Land für die Modernisierung der Brücke über das Blaubeurer Tor bei – so zumindest steht es in der Übersicht des Verkehrsministeriums. "Das ist ergebnisoffen", erklärt der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov (Grüne). "Noch ist es eine Brücke, aber es wird auf den Tunnel hinauslaufen." Die marode Brücke wird voraussichtlich abgerissen, weichen soll auch der von vielen gefürchtete Blaubeurer Ring. Bis zur Landesgartenschau 2030 sollen zwei Kreuzungen mit Ampeln entstehen, die B10 soll statt auf der Brücke übers Tor durch einen Tunnel unter dem Tor hindurchführen. Gemeinderat und Stadtverwaltung treiben das Projekt mit Tempo voran. Insgesamt rund 50 Millionen Euro solle die Umgestaltung kosten, geht aus der Mitteilung des Verkehrsministeriums hervor.

Ulm/Neu-Ulm: Fördergeld für Gänstorbrücke und B10-Bauwerke

Noch etwas teurer wird wohl die Modernisierung der ebenfalls beschädigten Wallstraßenbrücke, die an die Blaubeurer-Tor-Brücke anschließt und über die Bahngleise führt. Hierfür fallen laut Plan insgesamt 89,8 Millionen Euro an, 53,9 Millionen Euro kommt als Zuschuss vom Land. "Wir unterstützen die Kommunen gezielt bei Projekten, die sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner erhöhen", kommentiert Joukov das Maßnahmenpaket.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bezeichnete es in einer Mitteilung als erfreulich, dass vor allem Brückenmodernisierungen und die Verkehrsberuhigung von Ortsmitten finanziell unterstützt werden. Letzteres geschieht beispielsweise in Erbach. Die Verkehrswende könne nur geschafft werden, wenn auch die Kommunen eine klima-, menschen- und umweltfreundliche Mobilität vorantreiben würden.

Im Ulm stehen zwei weitere Brücken auf der Förderliste

In Ulm stehen noch zwei weitere Brücken auf der Förderliste, die kleinere ist als Brücke kaum zu erkennen. Nahe dem Blautal-Center überquert die Jägerstraße die Blau. Die Sanierung des Bauwerks soll knapp vier Millionen Euro kosten, 2,2 Millionen Euro kommen vom Land. Über eine weitere Fördersumme dürfte die Freude auch in Neu-Ulm groß sein. Den laut Plan rund 30 Millionen Euro teuren Ersatzneubau der Gänstorbrücke über die Donau will das Land mit 7,8 Millionen Euro unterstützen. Die Städte Ulm und Neu-Ulm teilen sich die Kosten, weshalb das Verkehrsministerium Baden-Württemberg das Vorhaben auf 14,2 Millionen Euro beziffert.

Die Aufnahme einer Maßnahme in das Förderprogramm ist allerdings nicht mit einer Bewilligung gleichzusetzen, wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt. Sie ermögliche es den Kommunen, einen Antrag auf konkrete Förderung zu stellen. Dieser werde dann geprüft. Wenn die Höhe der Zuwendung festgesetzt ist und eine Kommune oder ein Landkreis den Förderbescheid erhalten hat, könne ein Projekt mit der Unterstützung umgesetzt werden.