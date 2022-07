Ulm/Neu-Ulm

18:35 Uhr

Mit Video und vielen Bildern: Das Fischerstechen findet schon im Halbfinale seinen Sieger

Lokal Fünf Jahre war Pause, nun kommen wieder Tausende Schaulustige zum Fischerstechen ans Donauufer in Ulm und Neu-Ulm. Der Sieger steht früher fest als gedacht.

Von Sebastian Mayr

Wer der wahre Sieger ist? Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger scherzt zur Mittagszeit noch: "Diejenigen, die nachher baden gehen und die gestochen werden, sind wahrscheinlich die wirklich Glücklichen an diesem Tag." Fünf Stunden später ist nur ein Mann in jedem einzelnen Durchgang des ersten Ulmer Fischerstechens trocken geblieben, auch wenn es beim allerletzten Mal eng zugeht. Da steht er in der Zille, balanciert auf einem Bein, findet Halt – und reckt die geballte Faust in die Luft.

