RS-Virus auf dem Vormarsch: Kinderärzte in Ulm schlagen Alarm

Die Welle von Atemwegsinfektionen hat längst die Region Ulm/Neu-Ulm erfasst. Das Uniklinikum hat zeitweilig keine freien Intensivplätze.

Die Lage an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ist angespannt. "Wir behandeln eine ungewöhnlich hohe Zahl an Kindern mit schwer verlaufenden Infektionen, insbesondere RSV", sagt Nina Schnürer, Sprecherin der Ulmer Uniklinik auf Anfrage der Redaktion. Die enorme Infektionswelle mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bringt auch niedergelassene Mediziner wie Matthias Böker ans Limit.

Der Ulmer Kinderarzt Matthias Böker hat mehr zu tun, als ihm lieb ist

Auch aufgrund der Personalsituation seien die Stationen der Klinik daher voll belegt – ein Problem, das derzeit in der gesamten Region auftritt. Auffällig sei, dass viele Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren betroffen sind. Auch niedergelassene Ärzte und zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen berichten von einer auffälligen Häufung von Erkrankungen. "Die Lage ist außergewöhnlich", sagt der Ulmer Kinderarzt Matthias Böker. Denn im Moment würden sich sämtliche Atemwegserkrankungen überlagern. In früheren Jahren habe es auch Fälle von RS-Viren gegeben. Doch diese hätten sich nicht mit anderen Wellen von Atemwegserkrankungen wie Grippe oder grippalen Infekten kombiniert.

Der vergangene Montag sei der stressigste Tag in der Gemeinschaftspraxis von Matthias Böker und Klaus Hämmerle gewesen. Über 100 Kinder samt Eltern suchten nach Hilfe. "Das ist nicht normal", sagt Böker. Die Praxis sei an ihre Belastungsgrenze gestoßen. Einen Grund der Welle von Atemwegserkrankungen vermutet Böker im Tragen von Masken in den vergangenen zwei Jahren: "Das Immunsystem ist nicht mehr so richtig gut trainiert." Wie viele der Kinder in seiner Praxis tatsächlich mit dem RS-Virus infiziert waren, könne Böker gar nicht sagen. Denn die Behandlung von Grippe- und RS-Viren-Erkrankung sei die gleiche. Eine genaue Bestimmung des Virus mache nur in Kliniken bei stationärer Behandlung wirklich Sinn, damit sich Grippe-Infizierte nicht mit RS anstecken – und umgekehrt.

Ulmer Uniklinik beklagt viele schwere Verläufe

Das Ulmer Uniklinikum hatte in der vergangenen Woche viele sehr schwere Verläufe zu beklagen. Zeitweilig hatten 16 von 28 Kindern auf der voll besetzten allgemeinpädiatrischen Station eine Monitorüberwachung und bekamen zusätzlich Sauerstoff. Die allgemeinpädiatrische Station sei deshalb mittlerweile in eine "Intermediate Care Station", also in etwa Überwachungsstation, umgewandelt worden. Dazu kommen invasiv beatmete Kinder auf der Intensivstation. Patienten und Patientinnen, die keinen Sauerstoff benötigen, müssen sofort entlassen werden, um die Kapazität zu halten.

Das Universitätsklinikum Ulm beobachtet aktuell viele schwere Atemwegserkrankungen bei Kindern. Foto: Alexander Kaya

"Es stehen nur sehr eingeschränkt und täglich wechselnd disponierbare Betten zur Verfügung, teilweise müssen auch Therapien verschoben werden", sagt Schnürer. Jedes freie Bett werde aktuell praktisch sofort wieder belegt. Dass begleitende Eltern und Patienten und Patientinnen auf die Gänge ausquartiert werden, könne die Uniklinik nicht ausschließen. Aber: "Das versuchen wir konsequent zu vermeiden", heißt es. Wartezeiten für nicht akut gefährdete Patientinnen und Patienten müssten allerdings in Kauf genommen werden.

Lesen Sie dazu auch

Keine freien Intensivplätze in Ulm

Abgewiesen würde an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin niemand, der Hilfe braucht. "Jeder Notfall wird akut behandelt." Doch da die Stationen der Kinderklinik derzeit voll sind und das Uniklinikum aktuell keine freien Intensivplätze haben, müssten Patientinnen und Patienten auch an andere Kliniken der weiteren Umgebung verlegt werden. Das treffe für viele Kliniken zu, so haben das Ulmer Uniklinikum in den vergangenen Tagen etwa Erkrankte aus München übernommen.

Einer Umfrage der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge meldeten 47 Kliniken null verfügbare Betten, 44 Krankenhäuser nur noch ein freies Bett. Insgesamt gab es an dem Tag bundesweit nur noch 83 freie Betten. Das bedeute, dass es pro Kinderintensivstation weniger als ein freies Bett gegeben habe.