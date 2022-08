Ulm/Neu-Ulm

vor 46 Min.

Söder und Kretschmann setzen bei Wasserstoff auf Ulmer Innovationen

Die Ministerpräsidenten Markus Söder und Winfried Kretschmann beim Besuch des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg in Ulm.

Lokal Die beiden Ministerpräsidenten schmieden eine Wasserstoffallianz in der Doppelstadt. Warum einer Ulmer Forschungseinrichtung eine zentrale Rolle zukommt.

Von Jonas Klimm

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein baden-württembergischer Amtskollege Winfried Kretschmann (Grüne) zeitgleich in der Doppelstadt: Ein seltenes Bild, so zuletzt geschehen im April 2020 zu Hochzeiten der Corona-Krise. Damals stand die Bewältigung derselben im Zentrum der Gespräche. Nun, gut zwei Jahre später, zeigten sich die Landesherrn wieder in Ulm und Neu-Ulm. Dieses Mal mit einem energiepolitischen Vorsatz von nationaler Tragweite.

