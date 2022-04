Mit Spannung wurde die Neuauflage des "Lebendigen Kreuzwegs" erwartet. Am Ende sind die Veranstalter sehr zufrieden – und die Zuschauer begeistert.

Drei Jahre mussten sich die treuen Begleiter des "Lebendigen Kreuzwegs" coronabedingt gedulden, nun war es endlich wieder so weit. Mit schätzungsweise 4000 Besucherinnen und Besuchern zogen die Schauspieler von Neu-Ulm nach Ulm und stellten an fünf Stationen in überwiegend italienischer Sprache den Leidensweg Jesu vor gut 2000 Jahren nach. Bereits seit 2004 ist der von der italienischen katholischen Gemeinde Ulm organisierte Kreuzweg ein fester kultureller Bestandteil in der Doppelstadt. In diesem Jahr war die Anspannung aber besonders groß, besonders zwei Fragen drängten sich auf: Werden viele ursprünglich treue Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause bleiben, da die Pandemie noch nicht gänzlich überwunden ist? Außerdem: Stören am Ende gar die freitäglich gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierenden "Spaziergänger" die Veranstaltung?

Beide Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht, kurz nach Ende des Kreuzwegs herrschte bei den Organisatoren große Erleichterung: "Alles hat wunderbar funktioniert. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass der Münsterplatz so voll war", sagte Daniela Crosio von der katholischen Gemeinde. Auch die Sorge, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des traditionellen Ereignisses könnten auf die "Spaziergänger" treffen, war letztlich unbegründet. Auf Nachfrage unserer Redaktion hieß es von der Ulmer Polizei: "Es waren nur vereinzelt Demonstranten unterwegs, die kein Störpotenzial darstellten. Alles ist völlig unproblematisch verlaufen."

Ulmer Münsterplatz: Rund 4000 Menschen sehen Jesus am Kreuz

93 Bilder Tausende folgen Jesus auf "Lebendigem Kreuzweg" Foto: Alexander Kaya

Schätzungsweise 4000 Menschen säumten den Münsterplatz, als Jesus, der in diesem Jahr erstmals von dem Ulmer Friseur Gianni Crusafio gespielt wurde, bei der letzten Station ans Kreuz gehängt wurde. Einer der Zuschauer war Gerd Maul, der seit dem ersten "Lebendigen Kreuzweg" im Jahr 2004 stets dabei gewesen ist. "Da war es mir dann auch egal, ob es aus Kübeln gegossen oder gar geschneit hat", sagt er. Trotzdem freue er sich natürlich über den strahlenden Sonnenschein und die angenehmen Temperaturen an diesem Karfreitagabend. Einige der Schauspieler kenne er sogar persönlich, sagt Maul. "Ich habe über viele Jahre in einem Ulmer Autohaus gearbeitet und dort haben wir auch italienische Autos angeboten", erklärt er. Dementsprechend sei auch der Kundenstamm italienisch geprägt gewesen. "Deshalb verstehe ich auch das ein oder andere, was auf der Bühne gesprochen wird", fügt Maul stolz hinzu.

Eher zufällig sind Tristan Emich und seine spanische Freundin Alba Doyagüez zu der Veranstaltung hinzugestoßen. Er wohnt eigentlich in Karlsruhe, sie kommt aus Madrid. "Wir hatten einen spontanen Ausflug nach Ulm geplant. Deshalb wussten wir zunächst gar nicht, was sich hier abspielt", sagt Emich. Trotzdem sind die beiden bis zum letzten Akt auf dem Münsterplatz dabei geblieben, sie haben alle fünf Stationen mitgemacht.

Wie hat ihnen die Prozession gefallen? "Es war wirklich klasse organisiert und die Schauspieler haben die Geschichte schön illustriert", resümiert Emich. Doyagüez sei aber im Vorteil gewesen, da sie Spanierin ist. Sie habe ungefähr 70 Prozent dessen verstanden, was auf der Bühne gesprochen wurde. Für ihn sei es hingegen schwieriger gewesen, sagt Emich lachend. Es sei aber einfach schön gewesen, nach zwei Jahren Pandemie wieder so viele Menschen an einem Ort vereint zu sehen.