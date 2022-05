Ulm rückt für ein paar Tage in das Zentrum europäischer Kultur

100 Menschen aus elf Ländern versuchen kommendes Wochenende in Ulm ein Stück europäische Identität zu stiften. Im Zentrum steht die Ukraine.

"Staying strong together" - "Gemeinsam stark bleiben" so lautet das Motto der neunten Donau-Kulturkonferenz, die am Wochenende zum zweiten Mal in Ulm stattfindet. Peter Langer, der Direktor der Donau-Akademie, mit Sitz in Ulm, betont im Vorfeld die Bedeutung derartiger Veranstaltungen. "Wo soll denn schon europäische Identität entstehen, wenn nicht im Donauraum?", fragt Langer. Europa in seiner ganzen Vielfalt und auch Problematik werde offenbar im Donauraum. Und eine gemeinsame Kulturarbeit spiele eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines gemeinsamen Europas. In Ulm treffen sich Kulturakteure mit politischen Entscheidern, um die Zusammenarbeit konkret zu machen.

Die Kultur bringt Besuch aus Kiew nach Ulm

An diesem gemeinsamen Europa feilen von Sonntag, 8. Mai, bis Montag, 10. Mai, 100 Menschen aus elf Ländern. Aus der Ukraine kommt nicht nur das musikalische Begleitprogramm, sondern auch Oleksandra Yakubenko, die von der Ukrainian Cultural Foundation aus Kiew anreist. In der Eröffnungsveranstaltung im Stadthaus am Montag, 9. Mai, wird es darum gehen, Kulturschaffende aus der vom Krieg gebeutelten Donau-Land Ukraine besser in europäische Netzwerke einzubinden und auch Solidarität zu zeigen. Ziel ist es, den Diskurs über Freiheit und Kultur zu fördern, Kontakte zu knüpfen, Projekte vorzustellen und über Entwicklungen und Möglichkeiten im Kulturbereich im Donauraum zu informieren.

Mit von der Partie bei der Konferenz an führender Stelle ist neben Grußwort-Sprecher, OB Gunter Czisch, auch ein anderes bekanntes Ulmer Gesicht: der ehemalige Ulmer Baubürgermeister Alexander Wetzig, inzwischen Vorsitzender der Stiftung Hochschule für Gestaltung HfG Ulm. "Es geht darum, eine europäische Identität zu stiften. Und das geht nur über das Zusammenkommen." In Ulm soll am Montag, 9. Mai, das "Neue Europäische Bauhaus entlang der Donau" auf den Weg gebracht werden. Und zwar in den Räumen der HfG, die als die international bedeutendste Design-Hochschule nach dem Bauhaus gilt. Wie Wetzig sagt, soll hier ein Netzwerk entlang der Donau geknüpft werden, das die Verantwortung des Designs und der Architektur, die damit einhergehende Nachhaltigkeit und die Zugänglichkeit für alle zum Thema hat. "Schön, nachhaltig, zusammen." So fasst es das EU-Mutterprojekt zusammen. Konkret gehe es etwa um den Umgang mit Industrie-Brachen entlang der Donau. Verlassene Schiffs-Werften etwa hätten hier tiefe Wunden hinterlassen.

In Ulm wird die Kultur entlang der Donau gefördert

Unter anderem geht es bei der Konferenz auch um die zweite Runde des Donau-Kleinprojektfonds Kultur, einem Fonds, der laut Langer 40.000 bis 50.000 Euro schwer ist und von zahlreichen Spendern - von Kommunen bis zur Ulmer Volksbank - gefüttert wird. Auch ein Projekt aus Ulm wird vorgestellt: "Lebende Kulturschätze an der Donau", ein neues touristisches Angebot. Vor neun Jahren hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg in Kooperation mit der Donau-Akademie die Konferenz-Reihe ins Leben gerufen, um den kulturpolitischen Dialog zu intensivieren. Wie Langer betont, soll die Konferenz auch diesmal kein Produzent von Eintagsfliegen sein, die in irgendwelchen Regalen verschwinden. Dass das Format Wirkung haben kann, habe die Vergangenheit gezeigt: Die Grundlagen für die Ernennung der aktuellen europäischen Kulturhauptstadt (Novi Sad) und der kommenden (Temeswar) seien auf der Donau-Kulturkonferenz gelegt worden. Die Konferenz wird über YouTube übertragen. Den Link und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es hier.