Neue Ausstellung im Stadthaus beschäftigt sich mit dem NSU

Paula Markert hat Orte fotografiert, die mit der Mordserie des NSU zu tun haben. Sie möchte den Eindruck von Ratlosigkeit und fehlender Aufklärung vermitteln.

Es war zunächst ungeplant, dass im Stadthaus zeitgleich drei Fotoausstellungen stattfinden, die die Themenkreise Migration, Integration und Fremdenfeindlichkeit berühren. Dass es so kam, empfindet Stadthaus-Chefin Karla Nieraad inzwischen aber als besondere Qualität. Als dritte Schau zu den Bildern von Maziar Moradi und Katharina Eglau wird nun am Sonntag, 17. März, um 11.30 Uhr Paula Markerts Kabinettausstellung "Eine Reise durch Deutschland. Die Mordserie des NSU" eröffnet.

Dass Maziar Moradis "Ich werde deutsch", Katharina Eglaus "Fragile Träume" und nun Paula Markerts Reise zu Orten, die mit der Mordserie des NSU zu tun haben, miteinander im Dialog stehen – während dieser Themenkreis politisch und gesellschaftlich durch das Rechtsextremisten-Treffen in Potsdam in den Mittelpunkt rückte – sei "wie durch Zauberhand" geschehen, sagt Karla Nieraad. Die Aktualität bewirke aber, dass man diese drei Ausstellungen möglichst lange parallel laufen lassen wollte, damit sich das Ausstellungspublikum auf den Ebenen des Stadthauses mit verschiedenen Aspekten dieses Themenkreises beschäftigen kann.

Der Fotograf Robert Pupeter kuratierte die Fotoausstellung von Paula Merkert

Die Fotoausstellung der 1982 geborenen Hamburgerin Paula Markert wurde kuratiert vom Münchner Fotografen Robert Pupeter. Es ist insgesamt erst das zweite Mal, dass die komplette Montage aus zwischen 2014 und 2018 entstandenen Fotografien und Textfragmenten öffentlich zu sehen ist. Pupeter will daran erinnern, dass die deutsche Gesellschaft ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sei, die daraus entstand, dass man Menschen ins Land holte.

Paula Markerts Fotografien sind in den drei Räumen des Stadthaus-Kabinetts so angeordnet, dass der Betrachter zunächst Herkunft und Radikalisierung der drei Täter im Kern der terroristischen Vereinigung NSU – beispielsweise den Sozialarbeiter, der mit ihnen tätig war – erlebt, dann deren Untertauchen und zuletzt den Versuch einer staatlichen Aufarbeitung, wie Paula Markert erklärt. Intuitiv habe sie während ihrer Reise zu all den Orten gearbeitet, die mit dem NSU zu tun haben.

Und während sie sonst vor allem Menschen fotografiert, ist diese Ausstellung eine Arbeit geworden, deren Bilder viel Leere zeigen. Angefangen vom grauen Meer unter grauem Himmel vor der Insel Fehmarn, wo Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe regelmäßig Urlaub machten, bis hin zum leeren Gerichtssaal in München, in dem Beate Zschäpe verurteilt wurde.

Thema NSU: Markert geht es um eine Selbstbefragung Deutschlands

Die Fotografien vermitteln den Eindruck von Ratlosigkeit und fehlender Aufklärung: Das sei ihr Anliegen, erklärt Paula Markert. Denn ihr geht es in ihrer Reise um eine Selbstbefragung eines Landes, um offen gebliebene Fragen an den Staat und seine Geheimdienste auch. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel habe versprochen, dass sie alle Unterstützer und Beteiligten an der NSU-Mordserie vor Gericht bringen wolle.

"Es ist nicht ganz klar, wie gut die komplette Aufklärung gelungen ist", sagt Paula Markert. Teile der deutschen Behörden seien verstrickt, es gebe noch immer ungelöste Fragen. Zum Beispiel: Was machte ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Sekunden vor der Tat in dem Internetcafé in Kassel, in dem der 21-jährige Halit Yozgat erschossen wurde?

Die Eröffnung der Ausstellung "Eine Reise durch Deutschland. Die Mordserie des NSU" wird am Sonntag um 11.30 Uhr live auf Youtube übertragen. Im Begleitprogramm gibt es am 14. April um 14.30 Uhr eine Führung mit Robert Pupeter. Im Rahmenprogramm wird zudem am 1. Mai um 15 Uhr Cem Kayas Musikfilm "Liebe, D-Mark und Tod – Ask Mark ve Ölüm", der in deutscher und türkischer Sprache gedreht wurde, im Stadthaus gezeigt.