Neuer Laden: In den Sedelhöfen schließen sich letzte Lücken

Hier in der Passage zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und dem Albert-Einstein-Platz siedelt sich der Textiler Ernsting's Family an.

Lokal Mit Ernsting‘s Family zieht ein weiterer Filialist in das Wohnquartier am Hauptbahnhof, der bereits in der Region vertreten ist. Ein Investor wird weiter gesucht.

Von Oliver Helmstädter

Der Textileinzelhändler Ernsting‘s Family mietet rund 250 Quadratmeter Verkaufsfläche im Untergeschoss der Ulmer Sedelhöfe an. Hierfür werden nach Angaben des Investors DC Developments drei Einzelflächen zu einer Gesamtfläche zusammengeschlossen. Das deutsche Textilunternehmen bietet Mode und Accessoires für die ganze Familie mit einem Schwerpunkt aus Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung an.

