Ulm

vor 16 Min.

Neuer Workshop zu Geschlecht und Gender im Ulmer Museum

Wie wird Gender in der Kunst dargestellt? Damit beschäftigt sich ein Workshop des Ulmer Museums.

Plus Alte Werke neu denken - und kritisch hinterfragen. Das soll für Schulklassen im Ulmer Museum möglich sein, auch in einem neuen Workshop zu Gender in der Kunst.

Von Laura Mielke

Eine nackte Frau versteckt sich hinter der Silhouette einer Coca-Cola-Flasche. Die eine Hand stützt ihren Kopf, der andere Arm lehnt auf der Flasche. Der Blick verträumt, vielleicht lasziv. Diese und ähnliche Werbeformate aus den 60er-Jahren, wiedergegeben als Pin-ups in der Pop-Art von Mel Ramos, sind wohl vielen an der einen oder anderen Ecke mal begegnet. Nichts Unübliches also. Aber im Museum? Da wirken die nackten Frauen etwas deplatziert. Und setzen damit den Startpunkt eines neuen Workshops für Jugendliche ab der siebten Klasse im Ulmer Museum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen