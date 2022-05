Party pur mit dem Lumpenpack

"Das Lumpenpack" holt seinen lange verschobenen Auftritt im Ulmer Roxy nach. Die Fans haben richtig Lust zu feiern.

Wer noch immer daran zweifelte, ob die Stimmung bei Konzerten nach der Corona-Pandemie jemals wieder so werden kann wie zuvor, der wird bei Auftritten des Lumpenpacks eines besseren belehrt. Vor der Bühne tanzen und singen Menschen ausgelassen im Konfettiregen, in Moshpits oder einer "Wall of Hüpf" (die Lumpenpack-Version der Wall of Death) geben die Fans im Ulmer Roxy alles und können sowieso alle Songs mit den pseudointellektuellen Texten auswendig mitgrölen.

Lumpenpack-Bassistin kommt aus Blaustein

Das Lumpenpack sind ursprünglich Maximilian Kennel und Jonas Frömming, ehemals Poetry-Slammer, inzwischen als fünfköpfige Band unterwegs. Die Bassistin Lola Schrode stammt übrigens aus Blaustein. Als Studenten haben sich Kennel und Frömming zusammengetan, heute sind sie über 30, haben die Uni längst verlassen, bedienen aber immer noch das studentische Millieu. Ein bisschen Kapitalismuskritik, ein bisschen Warnen vor dem Klimawandel und ein bisschen Jammern darüber, dass alle Freunde Lehrer geworden sind.

Das Lumpenpack - Guacamole

Dass man den beiden Jungs ihre vielen Spitzen nicht übel nimmt, liegt an der gehörigen Portion Selbstironie, mit der sie vorgetragen werden. Wer selbst Lehramt studiert hat, darf auch Witze über Pädagogen machen. Das Lumpenpack schafft es, das Lebensgefühl ihrer Generation, der Mitte 20 bis Mitte 30-Jährigen einzufangen. Bestes Beispiel dafür ist einer ihrer größten Hits "Guacamole", der schildert, wie aus wilden Hauspartys gesittete Dinnerpartys wurden. Der Feststellung, dass die Rotweinschorle besser geschmeckt hatte, als sie im alten Senfglas serviert wurde und noch aus Bier war, dürften im Publikum einige zugestimmt haben.

Wer wäre nicht gern Vermieter?

Und wenn Frömming in "Dolce Wohnen" über seinen Traumjob als Vermieter singt ("Ich will wahnsinnig viel Freizeit, aber dabei viel Geld auf meinem Konto, 'n Haus, 'n Boot, 'n Huhn. De facto ich will reich sein, und wenig dafür tun.") ist auch das eine schöne Vorstellung, dabei wissen doch alle, dass Vermieter die Bösen sind ("Ich bring alles mit, um als Vermieter was zu reißen. Ich bin gut im Mich-Nicht-Kümmern und sehr schlecht zu erreichen.")

Was das Lumpenpack gut kann, ist seine Fans in die Show miteinzubinden. Da wird Konfetti verteilt, Hosenbeine werden abgeschnitten - das Publikum macht überall gerne mit. Selbst nachdem der letzte Ton des Lumpenpack-Auftritts verklungen ist, feiern die Fans zu Musik vom Band weiter. Sie bewerfen sich weiter mit Konfetti bis die Security-Mitarbeiter den Abend beenden und die letzten Feierwütigen langsam aus der Werkhalle hinausbugsieren.

