Max Mutzke und die SWR Big Band verbreiten Partystimmung

Mittanzen und Mitfeiern war angesagt beim Konzert der SWR Big Band und Max Mutzke im Ulmer Congress Centrum.

Bei der SWR Big Band geht es schon mal etwas lauter zu - so laut, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer im Ulmer Congress Centrum ihr Handy gerne anlassen können. Sie würden es ohnehin nicht klingeln hören, sagt Bandmanager Hans-Peter Zachary in seiner Begrüßung. Eine so laute Band braucht für ihre Show aber auch einen Sänger vom entsprechenden Format, damit dieser zwischen Posaunen und Trompeten nicht untergeht. Die SWR-Musiker haben für diese Rolle Max Mutzke auserkoren - und er wird ihr mehr als gerecht.

Das Publikum im Congress Centrum feiert zur Musik der SWR Big Band

Rockig, funkig, soulig. Die SWR Big Band, die vergangenes Jahr ihren 70. Geburtstag feierte und Max Mutzke unternehmen einen Streifzug durch die Genres. Nicht nur Mutzkes Stimme überzeugt, auch die Solisten der Band haben während der Show ausreichend Zeit, mit ihrem virtuosen Spiel zu glänzen. Steht dann noch ein flotter Song auf dem Programm, hält es das Publikum nicht auf den Stühlen. Aufstehen, feiern und tanzen war ausdrücklich erwünscht, das Publikum kam der Aufforderung während des zweistündigen Programms ohne Pause nur zu gerne nach.

Beim Soul-Klassiker "Me and Mrs. Jones" dauerte es nur ein paar Takte, bis die meisten standen und das Lied erkannt haben. Mutzke hatte extra verschwiegen, welcher Song jetzt gespielt wird - ein kleiner Test, wie gut sich die Ulmerinnen und Ulmer im Repertoire auskennen. Das Publikum hat bestanden. Auch beim neu arrangierten Alicia Keys-Hit "New York" dauerte es nicht länger, bis der Song erkannt wurde.

Max Mutzke singt seinen neuen Song "Wunschlos süchtig"

Neben solchen Klassikern spielte die SWR Big Band auch Mutzkes Songs. "Unsere Nacht" wurde vom Sänger als Hymne von Vielfalt, Toleranz, einem bunten Deutschland und Akzeptanz angekündigt. "Ohne Einflüsse von außen würde unsere Musik heute nicht so klingen, wie sie es tut", sagt Mutzke, von dem im Congress Centrum auch neue Songs zu hören waren. "Wunschlos süchtig" heißt ein Lied, das er während der Pandemie geschrieben hat. Es ist kein trauriger Song über die Perspektivlosigkeit, die viele Künstler in den Lockdown geplagt hat. Im Gegenteil: Mutzke singt über seine Dankbarkeit, eigentlich alles im Leben zu haben und die Gewissheit, dass diese Phase des wunschlos glücklich seins auch jederzeit durch einen Schicksalsschlag beendet werden kann.

Mit romantischen Tönen endete das Konzert. Beim Song "So viel mehr" waren die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit ihrem Partner da waren, zum Kuscheln aufgefordert.

