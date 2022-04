Poosteshir: So poetisch sind persische Popsongs

Plus Zwei Ulmer Musiker spielen in der Band eines iranischen Superstars. Dessen Texte brachten sie nun im Roxy auf die Bühne. Es las ARD-Journalistin Natalie Amiri.

Texte, die fast wie Gedichte sind - das sind die Lieder von Ebrahim Hamedi, genannt Ebi. Iranischer Popstar, der kürzlich sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feierte und noch immer Generationen von Fans bewegt. Die Veranstaltung "Poosteshir" im Ulmer Roxy machte es sich zur Aufgabe, iranische Kultur über Ebis Texte zu vermitteln, wie ARD-Moderatorin, Journalistin und Autorin Natalie Amiri erklärte. Sie und Schauspieler Navid Navid lasen, die Musik kam von Thomas Hirt (Querflöte und Saxofon), Manne Schlaier (Gitarre) und Mike Knehr (Piano).