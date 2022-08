Ulm

vor 34 Min.

"Preis, den wir bezahlen müssen, ist enorm": Ukrainer feiern in Ulm Unabhängigkeitstag

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt in der Teutonia von Varvara (Mitte) und Karyna ukrainische Freundschaftsbändchen umgebunden.

Lokal Ministerpräsident Kretschmann verneigt sich vor dem ukrainischen Volk, ein Sänger treibt den Menschen Tränen in die Augen: Ulm begeht den Unabhängigkeitstag.

Von Sebastian Mayr

Als der Mann mit der zerschossenen Lunge an diesem Nachmittag das erste Mal singt, zücken die Frauen ihre Handys und filmen. Ein paar singen mit, ein Mann wischt sich Tränen aus dem Augenwinkel. Als er zum zweiten Mal auf der Bühne steht, erheben sich alle. Kein Handy ist mehr zu sehen, die Hände liegen auf den Herzen und viele Stimmen singen die ukrainische Nationalhymne. Zwischen all den Menschen steht Winfried Kretschmann. Er sagt, es sei für ihn vollkommen klar gewesen, an diesem Tag nach Ulm zu kommen.

