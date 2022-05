Polizeipräsident: "Roter Stern, Hammer und Sichel" müssen geduldet werden

Plus Enttäuscht von der Reaktion des Ulmer Polizeipräsidenten Bernhard Weber zeigt sich Peter Langer, der von Menschen mit Russland-Mützen angegangen wurde.

Bernhard Weber, der Ulmer Polizeipräsident, hat jetzt auf den Brief von Peter Langer geantwortet. So richtig verstanden fühlt sich der Träger des Bundesverdienstkreuzes allerdings nicht.