So feiert Ulm den Geburtstag von Albert Einstein

Noch gibt es zwar kein Museum, aber Vorträge und neue Führungen finden statt. Libeskinds Jerusalem-Entwurf gibt derweil einen Vorgeschmack auf das, was in Ulm irgendwann entstehen könnte.

Im Dezember hatte sich der Ulmer Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung für den Bau des Einstein Discovery Centers am Ort des heutigen SWU-Glaspalastes ausgesprochen. Der Standort scheint praktisch allen Beteiligten ideal, auch wenn klar ist: Eine Eröffnung des fertigen Discovery Centers, für das der Verein den New Yorker Stararchitekten Daniel Libeskind gewinnen konnte, zu Einsteins 150. Geburtstag, heute in fünf Jahren, kann nicht klappen.

In Jerusalem ist man mit dem Einsteinhaus von Libeskind im Zeitplan

An anderer Stelle dagegen wird bereits gebaut: Vor einigen Monaten legte das Studio Libeskind die Plane für den Bau des Albert Einstein-Hauses an der Hebrew University in Jerusalem vor. Einstein war einer der Gründerväter dieser Universität. Das Haus, das bereits im Bau ist und im kommenden Jahr eröffnet werden soll, wird der wissenschaftlichen und technologischen Bildung dienen und originale Dokumente aus dem Besitz Einsteins zeigen, um der breiten Öffentlichkeit die wissenschaftlichen Entdeckungen des Nobelpreisträgers verstehbar zu machen und ihre Bedeutung darzustellen.

Stararchitekt Daniel Libeskind soll das Einstein Discovery Center in Ulm bauen. Während hier noch vieles unklar ist, sind die Pläne für sein Albert Einstein-Hauses an der Hebrew University in Jerusalem deutlich weiter. Foto: Studio Libeskind/Hebrew University of Jerusalem

Das von Libeskind geplante Einstein-Haus in Jerusalem wird 2700 Quadratmeter umfassen und auch eine Rekonstruktion von Albert Einsteins privater Bibliothek beinhalten. Darin zu sehen sein wird neben anderen Originalen auch das Dokument, das die berühmte Relativitätstheorie-Gleichung E=mc2 wissenschaftlich einführte. Für die komplexe geometrische Architektur des Hauses – gleichzeitig geordnet und doch überraschend – ließ sich Libeskind inspirieren durch die Relativitätstheorie und durch Zeichnungen Einsteins zur wahrscheinlichen Gestalt des Universums. Der Architekt erklärt, sein Ziel sei es, Menschen über das Gebäude zum Nachdenken über das Wunder Einstein zu bringen und innere und äußere Räume für Gedankenwelten zu schaffen.

Veranstaltungen zu Einsteins Geburtstag in Ulm

Der Verein Albert Einstein Discovery Center wird Einsteins 145. Geburtstag am 14. März von 12 bis 15 Uhr auf dem Münsterplatz feiern, wo dann wieder das große schwarze Loch erscheinen wird. Gleichzeitig starten die ersten "Einstein for Kids-Stadtführungen", bei denen Kinder ab zehn Jahren mehr über Einsteins Ulmer Herkunft und seine Entdeckungen erfahren sollen. Karl Höb, der seit vielen Jahren als "Karl Keinstein" Stadtführungen zum Thema anbietet, gestaltet die Kinderführungen. Privatführungen können unter karle-kommt.de oder per Mail an info@tourismus.ulm.de gebucht werden. Termine für öffentliche Führungen unter tourismsu.ulm.de.

Am Abend von Einsteins Jubeltag kommt außerdem um 19 Uhr auf Einladung der Stadt Ulm der Physiker und Wissenschaftsjournalist Markus Pössel ins Stadthaus, der - bei freiem Eintritt - über die Nachwirkungen von Einsteins Entdeckungen in der Forschung, im Alltag und in Mythen berichten wird. Die geplante Eröffnung des Museums "Die Einsteins" zu diesem Geburtstag Einsteins allerdings musste aufgrund verschiedener Verzögerungen, darunter der Weggang des ursprünglich designierten Leiters Ingo Bergmann, auf den 4. Juli um 19 Uhr verschoben werden. Kuratorin Sabine Presuhn freut sich auch auf den Vortag, an dem Verwandte Einsteins und Unterstützer des Museums zu einer nicht-öffentlichen Veranstaltung nach Ulm kommen werden.