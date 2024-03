Ulm

"Überwindung der Schwerkraft": Kunsthalle Weishaupt eröffnet neue Ausstellung

Plus Am Sonntag eröffnet die Kunsthalle Weishaupt eine Retrospektive mit Werken des Stuttgarter Künstlers Wolfram Ullrich, der es bestens versteht, die Augen der Betrachter mit simplen geometrischen Formen zu verwirren.

Von Franziska Wolfinger

Künstler Wolfram Ullrich hat das Spiel mit der Perspektive perfektioniert. Das zeigt schon sein Werk "Janub", das die Besucherinnen und Besuch im Foyer der Kunsthalle Weishaupt begrüßt. Ob man es von links oder rechts betrachtet macht einen enormen Unterschied: Kaum zu glauben, dass es sich um ein und dasselbe Kunstwerk handelt. Die Ausstellung im zweiten Stock der Kunsthalle zeichnet den Weg des Künstlers von einfachen viereckigen Stahlkreationen zu den raffinierten optischen Spielereien wie "Janub" nach.

Mit dieser Ausstellung geht ein Wunsch in Erfüllung

Aus vier viereckigen Elementen setzt sich dieses Werk zusammen, die je nach Betrachtung mal fast perfekt quadratisch und mal wie sehr lange Rechtecke wirken. Stammgäste des Museums dürften sich hier schon an die im Oktober 2022 eröffnete Ausstellung "Reine Formsache" erinnert fühlen, in der ein ähnliches Werk Ullrichs prominent platziert war. Wolfram Ullrich ist in der Tat kein Unbekannter in der Sammlung Weishaupt, wie Kunsthallen-Direktorin Kathrin Weishaupt-Theopold sagt. Er war in einigen Gruppenausstellungen zu sehen. Mit dieser Schau, die ausschließlich mit Werken von Wolfram Ullrich bestückt ist, erfüllt sich nun ein langgehegter Wunsch.

