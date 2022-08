Ulm

18:01 Uhr

Ulmer Atommüll-Tage: So ist der Stand für ein mögliches Endlager in der Region

Lokal Lautstark wollen Aktivisten in Ulm vor Gefahren durch Atommüll warnen, sie denken an Gundremmingen und ein mögliches Endlager. Das ist der Stand bei der Suche.

Von Sebastian Mayr

Am Samstag können sich Interessierte zeigen lassen, wie ein fertiges Endlager für Atommüll aussieht, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) verspricht im und am Endlager Konrad in Niedersachsen ein Familienfest mit Kinderprogramm und Führungen. In Ulm treffen sich bereits am Donnerstag und am Freitag Menschen, die vor der Gefahr durch den radioaktiven Abfall warnen wollen. Sie werden laut sein, aber nicht nur. Zu einem möglichen Endlager im Westen und Norden von Bayerisch-Schwaben gibt es erste Indizien.

