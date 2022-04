Ulmer Straßen und Plätze: Viele umstrittene Namen und offene Fragen

Plus Seit Jahren diskutiert Ulm über Umbenennungen, zwei neue Namen gibt es bereits. Doch die Hürden sind hoch, die Wünsche speziell – und manches ist völlig unklar.

Eugen Theodor Nübling hat die Ulmer Schnellpost herausgegeben. Die Zeitung fuhr ab 1890 auch einen antisemitischen Kurs, er selbst betätigte sich politisch für die antisemitische Partei DSP. Es gibt Forderungen, den Nüblingweg deswegen umzubenennen. Nur: Heißt die Straße in der Ulmer Weststadt überhaupt nach diesem Mann? Die Unklarheit um den Nüblingweg ist nur eine Schwierigkeit bei der Suche nach passenden Namen für Straßen und Gassen.