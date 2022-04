BAP, Gregor Meyle und Moop Mama: Das Programm fürs Ulmer Zelt 2022

Die 34. Spielzeit des Ulmer Zelts steht bevor: Das Programm ist wie immer umfangreich und vielfältig. Nach drei Jahren Corona-Pause gibt es so manche Neuerung.

Es geht wieder los. Drei Jahre war das altbekannte rot-blaue Zelt eingemottet, jetzt steht es aufgebaut in der Friedrichsau. Es sei ein euphorischer Moment für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter gewesen, als sich die Zeltstangen gen Himmel erhoben haben, sagt Cordula Baier, die neue künstlerische Leiterin beim Ulmer Zelt. Genauso euphorisch darf aber auch das Publikum sein, angesichts des vollgepackten Programms, das das Zelt nach zwei abgesagten Spielzeiten nun bietet. Am 18. Mai startet das Zelt in die neue Saison – mutmaßlich ohne Corona-Beschränkungen. Karten gibt es ab Freitag.

Vorfreude liegt in der Luft, als die Verantwortlichen das diesjährige Zeltprogramm vorstellen. Es ist ihnen einmal mehr gelungen, eine bunte Mischung verschiedenster Künstlerinnen und Künstler nach Ulm zu holen – oder wie es die künstlerische Leiterin Baier formuliert: "Es ist nicht alles was für jeden Geschmack, aber für jeden Geschmack ist etwas dabei." 37 Veranstaltungen, dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm in der Lounge und für Kinder, sind es heuer geworden. Die Ticketpreise im Hauptprogramm rangieren zwischen 24 und 59 Euro im Vorverkauf.

Ein Programm voller Höhepunkte

Zu den Highlights des Zelt-Sommers zählen die vierfachen Grammygewinner Snarky Puppy, ein New Yorker Jazz-Funk-Kollektiv. Sie spielen am 30. Juni das erste Mal im Zelt. Zu denen, die gerne wiederkommen, gehören Niedeckens BAP, die Kölsch-Rocker machen auf der Geburtstagstour für Frontmann Wolfgang Niedecken am 29. Juni halt in Ulm. Bekannte Namen sind auch Gregor Meyle (28. Mai) oder Stefanie Heinzmann (18. Juni).

Cordula Baier ist seit Februar die neue künstlerische Leiterin des Ulmer Zelts. Foto: Franziska Wolfinger

Fatoni vertritt in diesem Jahr das Genre des Deutschrap im Zelt. Er ist am 27. Mai im Zelt zu sehen und zu hören. Moop Mama (2. Juni) und Querbeat (10. Juni) wollen das Publikum mit Brassklängen zum Tanzen bringen. Literarisch wird es am 23. Juni mit Autor Tobias Friedrich, der aus seinem – teilweise in Ulm spielenden – Roman "Der Flussregenpfeifer" liest, begleitet von Musiker Moritz Krämer mit Band. Auch die Sparte Comedy und Kabarett kommt im diesjährigen Programm nicht zu kurz. Absurd lustig soll es mit Ulan & Bator werden. Als Lokalmatadoren sind Yasi Hofer (11. Juni), Hellmut Hattler mit seiner Band Kraan (24. Juni) oder auch Joo Kraus, der am 2. Juli das Abschlusskonzert spielt, dabei.

Ulmer Zelt: Das ist das Programm 2022 1 / 37 Zurück Vorwärts 18. Mai: Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quartett

19. Mai: Folkshilfe

20. Mai: Colosseum

21. Mai: Julia Hülsmann Oktett

22. Mai: OHNE ROLF

25. Mai: Wallis Bird

26. Mai: ONAIR

27. Mai: Fatoni

28. Mai: Gregor Meyle

29. Mai: Michael Hatzius

1. Juni: Gardi Hutter

2. Juni: Moop Mama

3. Juni: Les Yeux D'La Tete

4. Juni: SAGA

5. Juni: Toni Bartls' Alpin Drums

6. Juni: Ulan & Bator

8. Juni: The Neal Morse Band

9. Juni: Leléka

10. Juni: QUERBEAT

11. Juni: Yasi Hofer-Trio

12. Juni: Andreas Rebers

14. Juni: Martina Schwarzmann

15. Juni: Mànran

16. Juni: Lily Dahab

17. Juni: King King

18. Juni: Stefanie Heinzmann

19. Juni: Christian Ehring

22. Juni: Lottes Ballhaus

23. Juni: Tobias Friedrich und Moritz Krämer mit Band

24. Juni: KRAAN

25. Juni: High Voltage

26. Juni: High Voltage

28. Juni: The Ukulele Orchestra of Great Britain

29. Juni: Niedeckens BAP

30. Juni: Snarky Puppy

1. Juli: Mighty Oaks

2. Juli: Joo Kraus

Das ist neu im Ulmer Zelt

So manches hat sich in der mehrjährigen Zwangspause verändert. Günther Heiser vom Vorstand des Vereins zur Förderung der freien Kultur Ulm, der hinter dem Ulmer Zelt steckt, weist auf Neuerungen hin. Das bekannte gastronomische Angebot wird durch zwei neue Foodtrucks ergänzt: Abyssinia bietet eritreisch-äthiopische Speisen und Taste of Tempura asiatische Spezialitäten.

Lesen Sie dazu auch

Der Ticketverkauf liegt künftig nicht mehr beim Verein und seinen Mitarbeitern, sondern wurde extern vergeben. Die Verantwortlichen wollten so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten. Wegfallen muss mit dem neuen Ticketsystem dann das günstigere Zehnerpaket, welches das Zelt bisher immer angeboten hatte. Zudem wird es künftig am Eingang auch Armbänder geben, wie man sie von vielen Konzerten und Partys kennt. Das System, die Karten beim Hineingehen abzugeben und eine zurückzubekommen, wenn man das Zelt kurz verlassen möchte, habe in Pandemiezeiten ausgedient, so die Begründung Heisers. Ausgedient hat damit auch das bei manchen Zeltbesuchern beliebte Prinzip des Kartenteilens.

Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wird das Ulmer Zelt auch wieder politischer. Günther Heiser: "In den Anfangszeiten waren wir ja sehr politisch unterwegs, in letzter Zeit haben wir bewusst darauf verzichtet." Doch angesichts des Ukraine-Krieges wollen die Verantwortlichen, will das Zelt Stellung beziehen. Man will auf die eigenen Fahnen verzichten, stattdessen werden die Flaggen der Ukraine und der EU rund um das Ulmer Zelt wehen. Der Auftritt der Folk-Jazz-Band Leléka um die aus der Ukraine stammende Sängerin Viktoria Anton wird zum Benefizkonzert: Fünf Euro je Eintrittskarte gehen an den Hilfsverein Open.

Ulmer Zelt: Ticketverkauf startet diesen Freitag

Diesen Freitag beginnt endlich auch der Vorverkauf. Die Tickets gibt es ab 9 Uhr im neuen Ticketshop ulmerzelt.online-ticket.de und analog am Schalter, der ab diesem Jahr am Schuhhausplatz (östlicher Münsterplatz) zu finden ist. Auch für die im bisherigen Vor-Vorverkauf vergriffenen Künstler gibt es dann noch mal Karten. Nicht wundern sollen sich Ticketkäufer über die Jahreszahl "2020" auf ihren Eintrittskarten: Die Vordrucke wurden damals bestellt, aus bekannten Gründen nicht gebraucht und werden nun sozusagen recycelt.

Bei aller Vorfreude: Die Pandemie ist noch nicht ganz ausgestanden. Die künstlerische Leiterin Cordula Baier bittet daher alle Zelt-Besucher, vor den jeweiligen Veranstaltungen die Homepage zu checken. Dort wird gegebenenfalls über krankheitsbedingte Konzertausfälle informiert.