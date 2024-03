Ulm

Ulms neuer OB: "Bin überzeugt, dass Sauberkeit eine Vorstufe von Sicherheit ist"

Ulms OB Martin Ansbacher in seinem Büro im Ulmer Rathaus. Es sieht noch so aus wie zu Gunter Czischs Zeiten. Doch die Malermeister sind bestellt.

Plus Der 48-jährige Martin Ansbacher ist der neue OB von Ulm. Ein Gespräch über die Vereidigung, erste Eindrücke im Rathaus, seine Geburtsstadt Neu-Ulm und Themen, die er in Ulm nun anpacken will.

Von Oliver Helmstädter

Wie waren die ersten Tage als neues Stadtoberhaupt?



Martin Ansbacher: Sehr interessant und intensiv, von null auf 100. Gleich am ersten Tag standen zwei Aufsichtsratssitzungen auf dem Programm: Fernwärme und Ulm/Neu-Ulm-Touristik.

Hat der von Ihnen im Wahlkampf betonte "Blick von außen" bei Ihnen gleich Wünsche nach Veränderungen hervorgerufen?



Ansbacher: Verwaltungsabläufe kann und sollte man sich immer genau anschauen. Dann gilt es abzuwägen und zu überprüfen. Ich denke, dass es durchaus Verbesserungspotenzial gibt. Allein wie das mit den Protokollen von Sitzungen funktioniert, das kann man womöglich vereinfachen. Ich glaube, die neuen Kollegen und Kolleginnen sind offen für Neues.

