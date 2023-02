Unbekannter klaut E-Bike in Ulm

In Ulm wurde am Dienstag ein E-Bike gestohlen. Die Polizei hat die Suche aufgenommen.

Ein 48-jähriger Mann hat am Dienstagmittag sein E-Bike an einem Fahrradständer in der Ulmer Prittwitzstraße angekettet. Als er gegen 18.15 Uhr zurückkam, war das Rad der Marke Winora verschwunden, wie die Beamten mitteilen. Die Polizei hat die Suche aufgenommen. (AZ)