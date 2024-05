Uni Ulm in neuen Ranking vielfach in der Spitzengruppe

Diese Ergebnisse erzielte die Uni Ulm im neuen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE).

Bei der Erhebung 2023/24 standen die Fächer Biologie, Chemie, Humanmedizin, Informatik, Mathematik, Physik und Zahnmedizin im Fokus. Deutschlands größtes Hochschulranking wird in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung DIE ZEIT erstellt.

Uni Ulm und das CHE-Ranking



Als überwiegend gut beurteilen die Studierenden der in diesem Jahr untersuchten Fächer ihre Studiensituation und -organisation, die Betreuung und das Lehrangebot an der Uni Ulm. Vor allem in Chemie, Mathematik, Informatik und Zahnmedizin haben die Befragten im Durchschnitt hier fast durchweg mehr als vier von fünf Sternen vergeben und die Universität damit deutschlandweit in Spitzengruppen gehoben. Bei der Unterstützung zum Studienbeginn können insbesondere die Human- und die Zahnmedizin überzeugen: Die Teilnehmenden vergaben in dieser Kategorie jeweils 12 von 14 möglichen Punkten.

Zusätzliche Lehrangebote, das Trainingshospital To Train U mit seinem Simulations-Schockraum und die „hervorragende“ praktische Ausbildung werden von Medizinstudierenden hervorgehoben. (AZ)