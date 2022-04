Ulm

07:15 Uhr

"Unser Ding!": Ein Großprojekt für mehr Nachhaltigkeit

Plus Auf kreative Weise nähern sich mehr als 150 Teilnehmer von "Unser Ding!" den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Am Sonntagabend sind die Ergebnisse in Ulm zu sehen.

Von Franziska Wolfinger

17 Ziele für eine nachhaltige Politik haben die Vereinten Nationen 2015 ausgegeben. Bis 2030 sollen sie erfüllt sein. Doch was sind diese Ziele, die das Leben aller auf dieser Welt besser machen sollen? Ein engagiertes Kulturprojekt unter der Leitung von Markus Romes vom Verein zur interkulturellen Begegnung in Musik und Gesang soll darüber aufklären. Romes verspricht einen unterhaltsamen wie lehrreichen Abend im Congress Centrum Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen