Unternehmen aus dem Donautal laden Jugendliche zum Kennenlernen ein

Das Interesse junger Leute an Ausbildungsberufen hat nachgelassen. Mehr als ein Dutzend Ulmer Firmen will das ändern – und Schülern besondere Einblicke bieten.

Schülerinnen und Schüler über Wege ins Berufsleben zu informieren, gehört zum täglichen Geschäft der Agentur für Arbeit. Doch Mirko Rothe von der Ulmer Agentur beobachtet, dass das Interesse an Ausbildungen insbesondere in den vergangenen zwei Jahren nachgelassen hat. Schließlich habe es kaum Möglichkeiten zum direkten Kontakt gegeben. Besonders kompliziert sei es bei Berufen aus der Bau- und Logistikbranche: "Es ist nicht so leicht, das Jugendlichen am Schreibtisch in der Theorie nahezubringen", berichtet er. Mehr als ein Dutzend Unternehmen aus dem Donautal will im Juli die Chance zu einem persönlichen und praktischen Kontakt bieten.

Am 7. Juli treffen sich Schülerinnen und Schüler um 8 Uhr bei Seeberger. Dann werden sie in Gruppen und mit Bussen von Firma zu Firma gebracht. Zuvor müssen sie eine Auswahl aus vier möglichen Berufsfeldern treffen: Rund um Bau, Logistik und Verkehr, rund um Elektronik, IT, Mechanik und Technik, kaufmännische Ausbildungsberufe oder rund um Fertigung, Labor und Produktion. Innerhalb dieser Felder bekommt jeder drei Firmen zu sehen und hat dort jeweils eine Stunde Zeit. "Es wird in jeder Station eine Menge Informationen geben, aber auch einen Teil zum Mitmachen", verspricht Seeberger-Ausbildungsleiter Jan Büchse, einer der Ideengeber der Aktion mit dem Namen #schoolmeetsdonautal. Viele Details will er nicht verraten, nur so viel: Bei den Baufirmen könne man große Maschinen sehen und vielleicht ausprobieren und bei Husqvarna werde es womöglich einen Parcours für Aufsitzrasenmäher geben.

Mittags ist für die Schulen Schluss, nachmittags können sich einzelne Interessierte informieren. Das Angebot wird ähnlich ausfallen, hängt aber von den Anmeldezahlen ab. Vormittags rechnet Mirko Rothe von der Arbeitsagentur mit 700 bis 800 Teilnehmern von mehr als 20 Schulen. Nachmittags sei es noch "ein bisschen Glaskugelgucken", sagt Büchse. Je nach Anmeldezahlen werde es eine oder zwei Startzeiten geben und je nach Anmeldezahlen würden Touren und Gruppengrößen festgelegt werden. Die abschließenden Informationen erhalten alle, die nachmittags dabei sein wollen, 14 Tage vor Beginn per E-Mail.

Bislang haben 15 Schulen zugesagt, es sind Realschulen, Gemeinschaftsschulen und Mittelschulen. Aus Neu-Ulm sind die Christoph-Probst-Realschule und die Emil-Schmid-Mittelschule dabei. Manche kommen mit rund 30 Jugendlichen, andere mit mehr als 90. Gymnasien sind nicht dabei. Sie wollten das Angebot nicht fest in den Unterricht einbinden, berichtet Mirko Rothe. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten seien aber am Nachmittag gerne gesehen.

13 Ulmer Firmen beteiligen sich an der Aktion #schoolmeetsdonautal

13 Firmen sind dabei: Jakob Bek, E.Systeme21, Geiger & Schüle, Heim, Höhn Display + Verpackung, Husqvarna, Noerpel, Seeberger, Seifer Logistics, SWU, Teva, Uzin Utz und Winkler. Sie stellen 38 Ausbildungsberufe vor. "Wir wollen, dass es künftig mehr Meister gibt und weniger Master", formuliert Karl-Heinz Raguse, regionaler Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft. Bei dem Aktionstag bekämen junge Menschen entscheidende Einblicke: "Was heißt es eigentlich, in einer Lagerhalle oder in einer Produktionshalle zu stehen?" Er sei von Beginn an begeistert von der Idee gewesen, berichtet auch Seeberger-Inhaber und Geschäftsführer Clemens Keller. Seine Firma setze seit 1951 auf die duale Ausbildung, um die Deutschland in der Welt beneidet werde: "Wir haben Auszubildende, die bis zu ihrer Rente im Unternehmen geblieben sind und die Entwicklung über viele Jahre mitgestaltet haben", berichtet er aus dem familiengeführten Betrieb. Die eigenen Leute selbst auszubilden, bezeichnet Keller als den "Königsweg". Er hoffe, dass durch die Besuche bei den Firmen eine emotionale Verbindung entsteht und künftige Azubis gefunden werden – oder zumindest junge Menschen, die Lust auf ein Praktikum haben. Eins will Keller ändern: "Manchmal besuchen Bewerber die Unternehmen beim Vorstellungsgespräch zum ersten Mal."

Entstanden ist die Idee für den Aktionstag, als sich die Ausbildungsleiter von Seeberger, dem Stahlgroßhandel Jacob Bek und dem Nutzfahrzeugteile-Spezialisten Winkler in kleiner Runde austauschten: Sie wollten Jugendlichen den direkten Kontakt zu mehreren Firmen ermöglichen. Seeberger-Ausbildungsleiter Jan Büchse berichtet, das "Hirngespinst" sei schnell und überall auf Zustimmung gestoßen – auch bei der IHK, die einen Teil der Organisation übernimmt. Anmeldungen von Schulen sind noch bis Mitte Mai möglich. Jugendliche, die nachmittags mit oder ohne Eltern dabei sein wollen, können sich bis 7. Juni unter schoolmeetsdonautal.de anmelden. Dort gibt es auch alle Informationen zur Aktion.