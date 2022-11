Vapiano in Ulm ist pleite

Drei Jahre nach der Eröffnung hat die Italo-Restaurant-Kette Vapiano in Ulm schon wieder geschlossen.

An der Glastür von Vapiano in der Neuen Straße in Ulm steht seit Ende Oktober, dass Vapiano in Ulm "wegen Reparaturarbeiten" geschlossen ist. Doch das ist falsch. Der Betreiber, die Stracke Verwaltungs GmbH, ist in Zahlungsschwierigkeiten.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Ulm vom 31. Oktober wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der sich um die weiteren Angelegenheiten kümmert. Rechtsanwalt Georg Jakob Stemshorn (Kanzlei Pluta) war für eine Stellungnahme am Dienstag nicht zu erreichen.

Wie geht es weiter mit Vapiano in Ulm?

Die in Köln ansässige Kette Vapiano bestätigt auf Anfrage lediglich den Insolvenzantrag des Franchisenehmers. So wirklich überraschend kommt das Ende für die Kette in Ulm nicht. Der Mutterkonzern, die Vapiano SE hatte 2020 also bereits vor zwei Jahren einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Die Auswirkungen der Corona-Krise seien für das ohnehin rote Zahlen schreibende Unternehmen nicht mehr zu bewältigen gewesen.

Davon direkt betroffen war der Betrieb in Ulm mit seinen 400 Quadratmetern, 260 Sitzplätzen und rund 50 Mitarbeitenden zunächst nicht. Doch, dass es im System des System-Gastronomie-Betriebs grundsätzlich nicht rund läuft, wurde damit offenbar. Und jetzt erwischt es zunehmend auch Franchisenehmer. Die Standorte in Kiel und Kassel wurden ebenfalls jüngst geschlossen.

Vapiano gehört zu "Love & Food Restaurant Holding"

Dass Vapiano unter Eigenregie wiedereröffnet, ist vor diesem Hintergrund eher unwahrscheinlich. Ausgeschlossen ist es aber nicht. Hoffnungsvolle Signale wurden von den neuen Vapiano-Chefs nach der Übernahme verkündet: Denn nach der Insolvenz wurde Vapiano von der "Love & Food Restaurant Holding". übernommen. Die Holding sei in Hildesheim eigens zur Übernahme von einer "handverlesenen Gruppe erfolgreicher europäischer Gastronomen und Hoteliers" gegründet worden. Statt einst über 200 Niederlassungen erfolgte der Neustart mit knapp 30 Läden.

Das Restaurant der System-Gastronomie Vapiano ist in den Räumlichkeiten des ehemaligen Modehauses Honer untergebracht. Foto: Oliver Helmst�dter

Vapiano war in Ulm im alteingesessenen Modehaus Honer untergebracht, das 2017 nach 80 Jahren für immer schloss. Und von den Immobilienbesitzern für einen zweistelligen Millionenbetrag kernsaniert worden.

Das Bekleidungsgeschäft hatte vor dem steigenden Wettbewerbsdruck und ruinösen Preiskampf kapituliert. Im Nachbargebäude, in dem ebenfalls Honer ansässig war, ist seit 2018 eine Filiale der dänischen Edel-Möbelkette Bo Concept untergebracht. Nun wird das Rätselraten wieder losgehen, was nach Honer und Vapiano in Ulms Neuer Mitte nachfolgt.