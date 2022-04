Verkaufsoffener Sonntag lockt viele Familien in die Ulmer Innenstadt

Kinder kommen nicht nur dank Feuerwehrautos auf ihre Kosten. Beim Familiensonntag ist die Ulmer City gut besucht. So wirkt sich das Ende der Maskenpflicht aus.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt scheint zurück – so voll ist die Innenstadt. Reste von Schnee liegen herum, die Schlangen an den Crêpes-Ständen sind lang und vor dem Stadthaus steht ein Karussell. Ein paar Unterschiede gibt es dann aber doch, abgesehen von der Jahreszeit. Die Dekoration fehlt und ein Mann und eine Frau in Stadtwerke-blauen Hasenkostümen verteilen Schokohäschen an die Kinder. Der als Ulmer Familiensonntag angekündigte verkaufsoffene Sonntag schlägt voll ein. Es ist zugleich der erste Tag ohne Maskenpflicht im Einzelhandel. Das wirkt sich aus.

"Da geh ich jetzt mal ohne Maske rein", sagt eine Frau, als sie auf Zalando zusteuert. Ihre Begleiterin dagegen trägt den Mundschutz schon vor dem Geschäft. In den vergangenen Tagen haben verschiedene Medien Umfrageergebnisse veröffentlicht. Demnach will sich die Mehrheit der Deutschen weiter auf diese Weise vor einer Infektion schützen. Und in Ulm? Auf eine Maskenpflicht qua Hausrecht verzichten die Kaufleute, an der elektrischen Schiebetüre von Abt beispielsweise ist das entsprechende Symbol durchgestrichen. In den Läden und Kaufhäusern ist das Bild ziemlich gemischt. Etwa die Hälfte der Besucher und Besucherinnen trägt FFP2-Masken, die andere Hälfte gar keine Bedeckung im Gesicht. In der Fußgängerzone sieht es anders aus. Nur vereinzelte Menschen tragen eine Maske.

"Genussmeile" lockt am Ulmer Familiensonntag viele Menschen an

11 Bilder Das war beim Ulmer Familiensonntag in der Innenstadt geboten Foto: Sebastian Mayr

Von 11 Uhr an werden in Foodtrucks und an Ständen auf der "Genussmeile" Speisen und Getränke verkauft, zwei Stunden später öffnen die Geschäfte. Drinnen ist es voll, draußen noch voller. Vor allem an den Essensständen und vor den Glücksrädern sind die Schlangen lang. Hier gibt's einen Sonnenstuhl zu gewinnen, da etwas Süßes. Die Bezeichnung Familiensonntag ist keine leere Versprechung, die Kleinen kommen nicht nur an den Gewinn-Stationen auf ihre Kosten. Neben den SWU-Hasen spazieren auch andere Plüschfiguren durch die Stadt. Hier ein Abklatschen, da ein Foto. Zu jeder vollen Stunde fährt das "Spatzenbähnle" kostenlos durchs Zentrum, es ist eine knappe Dreiviertelstunde unterwegs. Die größten Hingucker stehen aber ein wenig abseits des Trubels auf dem Schuhhausplatz, auf dem Marktplatz und in der Dreiköniggasse.

Kinder kamen beim Ulmer Familiensonntag nicht nur dank der Feuerwehrautos auf ihre Kosten. Foto: Sebastian Mayr

Die Ulmer Feuerwehr ist da, sie feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Etliche Fahrzeuge stehen mit geöffneten Türen und Schränken bereit. Kinder klettern auf die Sitze und bewundern Schläuche und Gerät. Feuerwehrleute erklären den etwas größeren Buben und Mädchen geduldig, was wofür gedacht ist und wann welche Schutzkleidung gebraucht wird. Ein kleiner Junge bekommt ein Feuerwehr-Schlüsselband umgehängt. Seine Augen strahlen.

Kinder sind begeistert von den Fahrzeugen der Feuerwehr

Viele der Aktiven, die Arbeit und Ausrüstung vorstellen, kommen von den Ortschaftswehren. Gögglingen steht auf einem Auto, Mähringen auf einem anderen. Warum das alles? "Wenn aus der ganzen Masse auch nur zwei bei uns bleiben, haben wir schon gewonnen", sagt eine Feuerwehrfrau.

Citymanagerin Sandra Walter ist mit der Besucherzahl zufrieden. "Trotz des kühlen Wetters sind viele Leute in die Stadt gekommen. Das ist ein wirklich schönes Zeichen", sagt sie. Die Kaufleute aus der Fußgängerzone seien mit der Frequenz in den Geschäften zufrieden. Wie der Umsatz ausfiel, ist am frühen Sonntagabend aber noch unklar. Besondere Magneten, so Walter, seien alle Orte, an denen Musik gespielt wird, die Plätze, an denen gegessen und getrunken wird – und die Autos.

Auf ihre Kosten kommen nämlich nicht nur die kleinen Freundinnen und Freunde roter Autos. Teil des Familiensonntags ist auch der Autofrühling. Autohäuser zeigen ihre aktuellen Angebote in der Neuen Mitte, vor dem Polizeipräsidium, am Albert-Einstein-Platz und in der Glöckerstraße. Auch um diese Fahrzeuge bilden sich kleine Menschentrauben.

Abseits der Kernstadt hat das Blautal-Center seine Türen geöffnet. Im Einkaufszentrum, dessen Tage gezählt sind, lockt ein Mittelaltermarkt mit Aktionsflächen. Ikea dagegen bleibt geschlossen.