Verlosung: Die "Füenf" kommen ein letztes Mal ins Roxy

Die schwäbische A-cappella-Truppe "Füenf" ist mit ihrem Best-of aus 25 Jahren auf Abschiedstour. Wir verlosen Tickets für das Konzert im Roxy.

"Endlich" heißt das Programm mit dem die schwäbische A-cappella-Combo Füenf auf Abschiedstour ist - dabei ist "endlich" wohl überhaupt nicht der Begriff, der Fans zur letzten Tournee der Gruppe einfallen würde. Ob der Titel dennoch passend ist, wird sich bei den Konzerten zeigen.

Am Donnerstag, 13. Oktober, kommen die Musiker dann auch noch einmal ins Roxy. Sie befinden sich, wie sie es formulieren, auf der Zielgeraden "für den Endspott der Besinglichkeiten". Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso wollen für das Publikum ein letztes musikomisches Freudenfeuer eines Vierteljahrhunderts Sing & Unsing abfackeln.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Wer noch keine Tickets hat, kann jetzt sein Glück versuchen. Unsere Redaktion verlost gemeinsam mit dem Roxy drei Mal zwei Tickets. Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff "FÜENF" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden dann ebenfalls per Mail benachrichtigt und können die Karten dann an der Abendkasse im Roxy abholen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)