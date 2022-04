Kundenfreundlichkeit in Illertalbahn, Weißenhorner und Mittelschwabenbahn steigt

Das Dieselnetz Ulm landet bei den Regionalbahn-Netzen in Bayern im Mittelfeld. Warum das eine Erfolgsmeldung ist und was sich verändert hat.

Platz 15 von 31: Das klingt zunächst nicht wirklich bemerkenswert. Doch hinter der Zahl verbirgt sich eine Botschaft: Das Dieselnetz Ulm hat bei der Servicequalität im vergangenen Jahr den Sprung ins Tabellenmittelfeld geschafft. Davor hatte es den letzten Platz im Qualitätsranking belegt. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft nennt Gründe.

Das Dieselnetz Ulm umfasst neben der Illertalbahn Ulm-Memmingen den Abstecher nach Weißenhorn und die Mittelschwabenbahn Günzburg-Krumbach-Mindelheim. 2020 belegte es mit -14 - 24 Punkten den letzten Rang, heute steht dort Regio Würzburg-Thüringen (-10,83). Das Dieselnetz Ulm legte dagegen um 67,90 Punkte zu und rückte mit nun 53,66 Punkten auf Platz 15 vor.

DB Regio setzt neue Züge auf der Illertalbahn ein

Insgesamt habe die Servicequalität im gesamten Freistaat zugenommen, meldet die Bayerische Eisenbahngesellschaft. Seit 2014 haben sich die Bedingungen für Fahrgäste in den derzeit 31 untersuchten Netzen immer weiter verbessert. Die Bestmarke liegt bei 100 Punkten, das schlechteste mögliche Ergebnis liegt bei -100 Punkten. Der Durchschnittswert aller Netze betrug im Vorjahr 53,49 Punkte, annähernd zehn Punkte mehr als 2020 und ziemlich genau so viele Zähler, wie das Dieselnetz Ulm nun erreicht hat.

Die sprunghafte Verbesserung hier resultiert nach Angaben der BEG zum einen aus den Veränderungen in der Fahrzeugflotte: Auf der Illertalbahn und dem Weißenhorner - auch als Bähnle bekannt - sind seit Herbst 2020 Neufahrzeuge im Einsatz. Sie sind im Zusammenhang mit dem Start der Regio-S-Bahn angeschafft worden. Die Strecke ist die erste Linie des Netzes, das nach und nach wächst. Auf der Mittelschwabenbahn Mindelheim- Günzburg wurden die bisher eingesetzten Fahrzeuge modernisiert. Zum anderen habe der Betreiber DB Regio sein Reinigungs- und Instandhaltungskonzept verändert, berichtet die BEG.

Corona-Pandemie wirkt sich auf Sauberkeit in Zügen aus

Deren Geschäftsführerin Bärbel Fuchs räumt ein, dass auch die Pandemie eine Rolle gespielt habe: "Denn wenn weniger Menschen unterwegs sind, wirkt sich das positiv auf die Sauberkeit in den Zügen aus." Der einzige Grund sei das aber nicht, denn diesen Effekt habe es bereits 2020 gegeben. "Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr geht also eindeutig auf das Konto der Verkehrsunternehmen, die ihre Anstrengungen für die Servicequalität noch einmal gesteigert haben", folgert Fuchs.

Lesen Sie dazu auch

In das BEG-Ranking Servicequalität fließen Sauberkeit, Komfort und Kundenorientierung ein. Die Informationen kommen von externen Testern und aus Fahrgastbefragungen. Das Messsystem ist mit finanziellen Anreizen hinterlegt: Bei einem positiven Punktewert erhalten die Unternehmen eine Bonuszahlung von der BEG, bei einem negativen Ergebnis müssen sie eine Strafe zahlen. Die Pünktlichkeitswerte fließen nicht in das Ranking zur Servicequalität ein. Sie werden in einem eigenen Messsystem ermittelt und separat veröffentlicht.