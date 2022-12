Werk der Woche: Martin Scheible zeigt eine mutige Frau

An einem Ulmer Wohnhaus ist zu sehen, wie eine Frau ihren Mann auf dem Rücken trägt. Hinter der Szene steckt eine spannende Geschichte.

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt.

Dieses Kunstwerk ist ziemlich verwittert, und der Steinfraß setzt ihm zu. Trotzdem ist diese Woche Martin Scheibles steinerne Skulptur "Die Weiber von Weinsberg" NUZ-Kunstwerk der Woche. Es befindet sich am früheren Wohnhaus des 1954 verstorbenen Künstlers in der Stuttgarter Straße – und erzählt von einer List, die viele Männer vor dem Tod rettete, und die zum Frieden führte.

Die steinernen Gesichter des Mannes und der Frau sind so schwarz, dass die Gesichtszüge der Figuren praktisch nicht mehr kenntlich sind. Was man noch sieht: Eine Frau, die ein bodenlanges, schlichtes Gewand trägt, schleppt einen Mann auf ihrem Rücken, der sich mit dem rechten Arm an ihr festhält. Auf einem alten, vergilbten Foto ist die Szene viel besser zu erkennen: Die Frau ist relativ jung und hat einen entschlossenen Gesichtsausdruck. Der Mann auf ihren Schultern trägt eine Art Helm und hat einen Bart. Auch seine Kleidung wirkt altertümlich – und das mit gutem Grund. Die Szene, die Scheible für sein Ulmer Wohnhaus schuf, schildert die Erzählung der Weiber von Weinsberg. Diese handelt davon, dass die Klugheit und Treue – in diesem Fall der Frauen auf Burg Weinsberg - die besseren Waffen seien.

So retteten die "Weiber von Weinsberg ihre Männer"

Die Erzählung bezieht sich auf den 21. Dezember 1140. Der Stauferkönig Konrad III. belagerte die Burg Weinsberg, in deren Schutz sich die dem bayerischen Welfenherzog ergebenen Bürger zurückgezogen hatten. Der Stauferkönig stellte eine Frist, nach deren Ablauf er die Burg einnehmen und alle in ihr töten lassen würde. In der Nacht habe sich eine besonders hübsche, junge Frau zu Konrad geschlichen und um Schonung gebeten, woraufhin ihr der König versprach, dass alle Frauen die Burg am Morgen verlassen dürften, und dass sie alles mitnehmen dürften, was sie auf ihren Schultern würden tragen können. Die Männer aber sollten getötet werden. Am Morgen kam ein langer Zug von Frauen aus der Burg, und sie trugen ihre Männer auf dem Rücken den Burgberg hinunter und retteten sie so vor der Hinrichtung. Der König, schwer beeindruckt, ließ alle in Frieden ziehen. Zerstört wurde die Burg dann erst im Bauernkrieg am Ostersonntag des Jahres 1525.

Scheibles Haus, an dem eine liebende Frau ihren Mann aus der Burg rettet, war in der Vergangenheit ein Etablissement, aus dem wahrscheinlich manche Frau ihren Ehemann gern herausgetragen hätte. Heute ist es umgebaut und beherbergt mehrere Wohnungen. Bildhauer Martin Scheible ist in Ulm inzwischen vor allem für seine Krippenfiguren bekannt, über die vor wenigen Jahren eine deutschlandweit beachtete Rassismus-Debatte entbrannt ist.

