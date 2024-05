Ulm-Wiblingen

Ritter, Gaukler, Edelleute: So geht es zu beim Mittelalter-Spektakel

Plus Beim mittelalterlichen Markt im Klosterhof Wiblingen wird die Vergangenheit wieder lebendig. Es gibt nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu riechen.

Von Dagmar Hub

Das Spektakel ist vor allem ein olfaktorisches und ein optisches: Der Geruch von Feuer mischt sich mit den Düften von unterschiedlichstem Essen, Gewürzen und Leder. Das Wiblinger Mittelalter-Spektakel im Klosterhof bietet noch bis Sonntag, 12. Mai, um 19 Uhr eine Zeitreise in die Jahrhunderte zwischen frühem und spätem Mittelalter. Der Ort ist ideal, wurde das Kloster Wiblingen doch im 11. Jahrhundert gegründet.

Ein Besuch beim Mittelalter-Spektakel in Wiblingen

Ob es damals ähnlich gerochen hat in Wiblingen, wenn Händler in den Ort kamen, wenn Märkte stattfanden und zum Beispiel Sternanis, Gewürznelken, Lorbeerblätter, Safran, Pfeffer und teure Muskatnüsse feil gehalten wurden, so wie es eine Gruppe aus Neuhausen auf den Fildern im Lustgarten zeigt, die einen von Rittern begleiteten Händlerzug aus dem Jahr 1480 nachstellt? Eines der kleinen Kinder, die die Gruppe dabei hat, wird „Wicki“ gerufen und lernt gerade, wie man auf einer alten Waage Salzbrocken abwiegen kann.

