Ulm

18:30 Uhr

Zum Sex gezwungen, zu Tode geprügelt: Thema Zwangsprostitution beschäftigt Ulm

Lokal In Ulm und Neu-Ulm wird gerade für ein Bordell geworben. Im Stadthaus schildern Fachleute, was Prostitution mit den Frauen macht. Sie haben eine Forderung.

Von Dagmar Hub

Auf dem Donaufest wurden dieser Tage Werbeflyer für ein großes Bordell verteilt – in Ulm und Neu-Ulm gibt es geschätzt etwa 200 Prostituierte. Wie Frauen aus Südosteuropa in Deutschland von brutalen Zuhältern in die Prostitution gezwungen werden, schilderten im Stadthaus der Augsburger Kriminalhauptkommissar a. D., Helmut Sporer, Sabine Constabel von der Hilfsorganisation Sisters und Terre des Femmes-Vorstandsfrau Inge Bell. Fazit: Deutschland ist das Bordell Europas. Gefordert wurde ein Sexkaufverbot, wie es nach dem Nordischen Modell beispielsweise in Schweden und Norwegen, in Frankreich und Kanada existiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .