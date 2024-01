Unterelchingen

Narrensprung mit Nachtumzug: So feiern die Lehmwualer ihr Jubiläum

Die Lehmwualer in Unterelchingen feiern ihr 33-jähriger Bestehen. Unser Bild zeigt Mitglieder der Narrenzunft, darunter die beiden Vorstände Timo Knippfeld und Manuel Merkle (zweiter und dritter von links in der hinteren Reihe) mit Kindern des Vereins.

Plus Die Elchinger Narrenzunft Lehmwualer besteht seit 33 Jahren, was mit einer großen Party gefeiert wird. Doch woher kommt eigentlich der Name des Vereins?

Von Dagmar Hub

Nein, halb acht am Abend wäre zu banal. Der große Nachtumzug der Unterelchinger Lehmwualer mit 39 Gruppen beginnt am 12. Januar um genau 19.33 Uhr in Unterelchingen an der Hauptstraße auf Höhe der Grundschule. Die Primzahl 11, nach mittelalterlichen Vorstellungen die Zahl des Teufels und der Maßlosigkeit, ist die Zahl der Narren – und auf dieser Basis starten die Lehmwualer eine große Jubiläumsparty mit Narrensprung. Dreimal die 11: Es gibt die Narrenzunft seit 33 Jahren.

Das ist der Ursprung der Lehmwualer in Unterelchingen

Timo Knippfeld ist Zunftmeister der Unterelchinger Lehmwualer, die derzeit 45 aktive und 61 passive Mitglieder hat. Und er kennt natürlich den Hintergrund der Lehmwualer, die aus der Brauchtumszunft des UECV Unterelchingen hervorgingen: Ihre lehmfarbene Kleidung, ihr „Häs“, bezieht sich auf jene Ackerbauern und Handwerker – häufig Töpfer – die in der späten Jungsteinzeit, in der Bronzezeit und der frühen Eisenzeit auf dem Gebiet des heutigen Unterelchingen lebten und arbeiteten.

