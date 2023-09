Vöhringen

06:00 Uhr

Das bietet die Ausstellung zu 30 Jahre Kulturzentrum in Vöhringen

Plus Mit zwei Ausstellungen im Kulturzentrum gehen die Feste zum 850. Stadtjubiläum ihrem Ende entgegen. Es geht um die Geschichte Schwabens und einen Rückblick auf 30 Jahre Kulturzentrum.

Nach glanzvollen Ereignissen im Jubiläumsjahr von Vöhringen, die auch bei den Bürgern lebhafte Resonanz fanden, wurde jetzt mit der Eröffnung von zwei Ausstellungen ein schlichter Schlusspunkt gesetzt. Bis zum 12. Oktober sind die beiden Ausstellungen noch im Wolfgang-Eychmüller-Haus zu sehen.

Rückblick: Das war in 30 Jahren Kulturzentrum geboten

Was sich im Unteren Foyer dem Besucher bietet, ist ein Rückblick auf die Höhepunkte aus den Spielzeiten des Kulturabonnements, das heuer ebenfalls ein kleines Jubiläum feierte, den das Kulturzentrum wurde vor 30 Jahren eröffnet. Plakate zeigen, welche prominenten Künstler und Künstlerinnen, Kabarettisten, Musikensembles, Oper und Musical, fröhlich Heiteres oder Ballettabende im Kulturzentrum die Zuschauer begeisterten. Und dann gab und gibt es noch die Lesungen, zu deren Premiere der kürzlich verstorbene renommierte Schriftsteller Martin Walser gekommen war. Die Zahl der Abonnenten hielt sich mit 350 und 400 im steten Gleichgewicht, was die Akzeptanz des Hauses widerspiegelt und auch die ausgewogene Mischung des Programms. So war es immer in den von Zeit zu Zeit veranstalteten Befragung der Abonnenten zu lesen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

