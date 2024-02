Ingo Appelt kommt zur Vöhringer Lachnacht

Anfang März wird es humoristisch im Vöhringer Kulturzentrum. Zur Lachnacht haben sich mehrere Größen der Comedyszene angekündigt.

Ein Abend, fünf Comedians: Am Freitag, 8. März, soll sich das Vöhringer Kulturzentrum in ein Humorzentrum verwandeln. Denn dann steigt dort ab 20 Uhr die große Vöhringer Lachnacht. Mit dabei sind Komikerinnen und Komiker, die aus Funk und Fernsehen bekannt sind, wie es häufig so schön in Ankündigungen von kulturellen Veranstaltungen heißt.

Diese Comedians sind in Vöhringen mit dabei

Mit dabei ist Ingo Appelt, der auch in Vöhringen seinem Motto "Alles scheiße – Laune super!" treu bleiben will. Als Bundesarschtreter wolle er aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus, schreibt der Veranstalter. Ein Ingo für alle, die ohne Videotutorial nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufkriegen, keine gerade Tapetenbahn an die Wand geklebt bekommen und deren Hunde zu Hause längst das Kommando übernommen haben.

Vera Deckers nimmt als Psychologin ihr Umfeld humoristisch in den Blick. Dabei scheint es, als hätten die Narzissten die Macht übernommen. Aufmerksamkeit sei die globale Währung und existent ist nur noch der, der online ist. Deckers fühlt Helikopter-Eltern und Selbstoptimierern auf den Zahn und findet in all dem Irrsinn auch beruhigendes aus der Wissenschaft: Gelegenheitstrinker leben länger als Leute, die gar keinen Alkohol trinken!

Nektarios Vlachopoulos ist Slampoet und Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund und in Zeiten, in denen sich das brave Bürgertum angesichts einer immer schnelleren, lauteren, verwirrenderen Lebenswelt nach einfachen Lösungen sehnt, will er endlich keine klare Ansage machen. "Ein ganz klares Jein!" sei das Manifest der Unverbindlichkeit.

Für das Musikalische an diesem Abend ist Roger Stein zuständig. Multiinstrumental wechselt er zwischen Comedysongs, Liedermacherei und Post-Romantik. Zeigefingerlos – aber nicht mittelfingerlos! – will er eine feurige Anleitung für diszipliniertes Revoluzzertum bieten.

Ole Lehmann moderiert den Abend in Vöhringen

Die Moderation übernimmt Ole Lehmann, der Tacheles spricht über die wirklich wichtigen Themen im Leben: Warum ist "Bares für Rares" besser als Sex? Und warum ist Zumba der Ententanz der neuen Generation? Über Fragen wie diese philosophiert der preisgekrönte Stand-Up-Comedian aus Berlin auf seine eigene, unbeschwerte und manchmal auch verrückte Art.

Tickets für die Vöhringer Lachnacht gibt es beim Kulturamt der Stadt Vöhringen (Wannengasse 17), bei der Bücherwelt Senden, im Dietrich-Theater Neu-Ulm sowie im Internet unter reservix.de. (AZ)