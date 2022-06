Vöhringen

18:30 Uhr

Die Arbeiten für eine neue Moschee in Vöhringen beginnen

Auf diesem Bauplatz im Vöhringer Norden soll die neue Moschee entstehen. Als Erstes stehen die Erdarbeiten an.

Lokal Schon seit vielen Jahren wünscht sich die muslimische Gemeinde in Vöhringen eine neue Moschee. Der Weg bis zur Baugenehmigung war nicht immer einfach.

Von Ursula Katharina Balken, Franziska Wolfinger

Der erste Bagger ist angerückt. Nach Jahren der Planung und des Abwartens tut sich nun was auf dem Grundstück in der Adalbert-Stifter-Straße, auf dem die muslimische Gemeinde Vöhringen ihre neue Moschee bauen will. Vor mehr als zehn Jahren wurden die Pläne für einen neuen Gebetsort öffentlich, seither ist viel passiert. Die muslimische Gemeinde traf auf einige Widerstände bei ihrem Vorhaben, jetzt haben die Bauarbeiten tatsächlich begonnen.

