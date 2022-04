So war die Premiere von "Der Vorname" auf der Vöhringer Bühne

Das Stück "Der Vorname" ist beliebt. Die Vöhringer Inszenierung des Podiums 70 muss sich auch mit erfolgreichen Verfilmungen messen. Ob das gelingt?

Die Erwartungen waren groß. Der Tod des Gründers und Prinzipals der Bühne Podium 70 Peter Kelichhaus vor rund einem Jahr hat eine Lücke hinterlassen. Die in seinem Sinne zu schließen, war Anliegen des Ensembles. Deshalb wurde die von ihm inszenierte Produktion "Der Vorname" des Autorenduos Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière weitergeführt. Für die Regie stand Siggi Motzke zur Verfügung, selbst Ensemblemitglied, dieses Mal aber nicht auf der Bühne. Sie war es, die im Hintergrund die Fäden der Inszenierung geschickt verknüpfte - mit dem, was schon vorgegeben war und was ergänzt werden musste.

Von Kelichhaus war man detailreiche Regiearbeiten gewohnt. So trat der neue Theaterleiter Horst Bärreiter, bevor sich der Vorhang öffnete, vor das Publikum, das den Saal im evangelischen Gemeindehaus komplett füllte und bemühte, einen von Kelichhaus viel zitierten Satz, "wo Kelichhaus draufsteht, ist auch Kelichhaus drin". Eine durchaus berechtigte kleine Eitelkeit, begründet durch den Erfolg von 53 Bühnenjahren.

Darum geht's im Stück "Der Vorname"

Der Plot: Ein feines marokkanisches Büfett offenbart die formidablen Kochkünste von Elisabeth Garaud-Larchet. Sie und ihr Mann Pierre Garaud, ein Literaturprofessor, sind Gastgeber. Man macht Small Talk, goutiert großmütig die intellektuellen Wortspielereien von Vincent Larchet. Die weiteren Gäste sind Claude Gatignol, Posaunist in einem Sinfonieorchester, der, dem Dresscode eines großen Orchesters folgend, im Frack die Bühne betritt. Und da ist dann noch Anna Caravati, die Mama in spe und Lebensgefährtin von Vincent. Der werdende Vater freut sich über den Nachwuchs, die Gäste freuen sich mit. Aber dann ist Schluss mit lustig, denn der werdende Papa gibt auf Drängen seiner Freunde den Namen des Buben preis, der Adolf heißen soll. "Adolf" - wird zum Reizwort des Abends. Wen wundert's in Erinnerung schrecklicher Jahre in Europa. Was zunächst wie ein kleines Flämmchen des Unverständnisses über die Namenswahl brennt, wird zum lodernden Feuer. Es entladen sich Aggressionen und Emotionen aus dem Alltag, es geht seelisch ans Eingemachte.

Diese spektakuläre Wendung setzt Siggi Motzke subtil in Szene. Ihre gelungene Personenführung geht mit Blick für reizvolle Details einher. Aus dem Stück wird Zimmertheater pur. Spürbar ist die lange Erfahrung im Zusammenspiel des Ensembles. Das macht die Aufführung homogen. Christina Hilsenbeck als Ehefrau Elisabeth macht auch in dieser Rolle wieder deutlich, wie sehr sie sich mit der Person im Stück identifiziert. Sie spielt sich nicht selbst, sondern ist als Madame Garaud-Larchet charmante Gastgeberin wie auch die Ehefrau, die plötzlich, ihren aufgestauten Emotionen freien Lauf lässt. Immer ist sie die Nummer zwei in der Familie, meist damit beschäftigt, den Rücken des viel beschäftigten Literaturprofessors freizuhalten. Aber wie immer nimmt der holde Gatte Pierre (Otmar Walcher) dies nicht zur Kenntnis und sinkt versunken in Selbstmitleid fast sprachlos auf die Couch.

Besonders überzeugend: Sven Hilsenbeck als Claude Gatignol

Markus Reiter findet in seiner Rolle des Vincent als intellektueller Narzisst den richtigen Ton. Eitel wie ein Pfau streut er seine angelesenen Weisheiten unters Volk und scheint irritiert, wenn er nicht mit rauschendem Beifall bedacht wird. Romy Walcher schafft es, als werdende Mama die Irritationen um sich herum an sich abgleiten zu lassen, schließlich ist sie als schwangere Frau mit anderem beschäftigt. Die Überraschung des Abends ist Sven Hilsenbeck als Claude, Posaunist in bedeutendem Orchester. Sein Bekenntnis, eine ältere Frau zu lieben, ist so berührend, dass im Zuschauerraum absolute Stille herrscht. Wenn die Bühne diesen Level halten kann, braucht man um die Zukunft des Podiums nicht zu bangen. Minutenlanger Beifall zum Schluss.

Weitere Aufführungstermine: Samstag, 9. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 10. April, 18 Uhr, Freitag, 29. April, 19.30 Uhr, Samstag, 30. April, 19.30 Uhr, Samstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, Sonntag, 15. Mai, 18 Uhr. Vorverkauf unter podium-70@web.de oder telefonisch montags bis freitags von 16.30 bis 19.30 Uhr.