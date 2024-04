Punkband Sick of Society bringt neue Platte heraus

Zwei Bands, die derzeit ihr 30-jähriges Bestehen feiern, bringen ein gemeinsames Projekt an den Start. "Schafe im Wolfspelz" heißt die gemeinsame EP.

Die Illertaller Punkrockband "Sick of Society" feiert ihren 30. Geburtstag und beschenkt sich und ihre Fans mit einer neuen Platte, die sie zusammen mit der Marbacher Punkgruppe "Die Siffer" und dem Solokünstler B-Ware aufgenommen haben. "Schafe im Wolfspelz" lautet der Titel der neuen Split-EP.

Nach unzähligen vereinten Konzerten in den vergangenen 12 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das die erste gemeinsame Veröffentlichung, mit der innige Bandfreundschaft gefeiert wird. "Neben bisher unveröffentlichten Beiträgen der jeweiligen Musikgruppe, sind die Höhepunkte dieses Tonträgers zweifelsohne die Neuinterpretationen eines älteren Songs durch die jeweils andere Band", schreiben die Musiker über die neue Platte. Die Neuinterpretationen gingen dabei aber weit über klassische Cover hinaus. Die Siffer haben ihre Version des Sick of Society-Klassikers "Erstunken und Erlogen" geschaffen, während Sick of Society auf der EP mit ihrer Variante des Die Siffer-Originals "Licht am Horizont" glänzt.

Auch nach 30 Jahren steckt noch Herzblut, Kraft und Energie in den Bands

Die fünf Tracks sind - schön musikalisch nostalgisch - als Schallplatte in farbigem Vinyl erhältlich. Mit dem Projekt wollen die Musiker ihren Fans auch mitteilen, dass selbst nach 30 Jahren gemeinsamen Vergießens von Blut, Schweiß und Tränen im Proberaum oder auf den Bühnen Europas immer noch genügend Herzblut, Kraft und Energie in den Bands steckt. (AZ)