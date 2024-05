Vöhringen

12:14 Uhr

Theater in Vöhringen: Warum der Papst Kartoffeln schält

Der entführte Papst (Jean Maesér) schält Kartoffel für das Mittagsmahl und Sara Leibowitz (Gundula Piepenbring) macht ihrem Kummer über ihren meschugge Ehemann Luft, in der Aufführung "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde."

Plus Das Kulturabonnement der Stadt Vöhringen schließt nach jeder Saison mit einem Komödienknüller. Dieses Mal war es das Stück "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde". Manchmal etwas überdreht.

Von Ursula Katharina Balken

Der Papst in vollem Ornat mit weißer Soutane und Pileolus, das kleine weiße Käppchen, sitzt an einem Küchentisch, ist in ein Gespräch mit Frau Leibowitz vertieft und schält in geblümtem Küchenschutz Kartoffeln. Ein groteskes Szenario.

Aber so will es der brasilianische Autor Bethencourt. Aber ihm geht es nicht um die zweifellos entstehende Komik. Mit seinem Stück legt er den Finger auf eine wohl nie heilende Wunde, die da heißt Gewalt in aller Welt, Ungerechtigkeit, Machthunger und die daraus erwachsenden Auseinandersetzungen, in denen ein Menschenleben nichts mehr gilt.

