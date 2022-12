Probealarm: Wie gut klappt die Warnung im Kreis Neu-Ulm?

Nicht erschrecken, wenn am 8. Dezember plötzlich Sirenen heulen. Beim zweiten bundesweiten Warntag wird getestet, ob die Warnungen im Ernstfall bei der Bevölkerung ankommen.

Würden im Ernstfall die deutschen Warnsysteme funktionieren? Das soll am 8. Dezember gestestet werden. Am Donnterstag findet der zweite bundesweite Warntag statt. Auch im Landkreis Neu-Ulm werden Sirenen heulen. Alle seine Städte, Märkte und Gemeinden werden mitmachen.

Kreisbrandrat Dr. Bernhard Schmidt erklärt: „Am Warntag werden die technischen Abläufe im Fall einer Warnung und auch die Warnmittel selber auf ihre Funktion und auf mögliche Schwachstellen hin überprüft. Außerdem sollen die Menschen in Deutschland über die Warnung der Bevölkerung informiert und damit für Warnungen sensibilisiert werden.“ Ab 11 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln, Social Media oder Warn-Apps. Öffentliche Sirenen gibt es im Landkreis Neu-Ulm nach Auskunft von Kreisbrandrat Schmidt 108 Stück. Die Stadt Vöhringen wird auch die mobile Sirene der Feuerwehr Illerberg-Thal testen.

Die Warnung kommt auch per SMS

Erstmals getestet wird auch die Katastrophen-Warnung mittels SMS, die dann an alle im jeweiligen Gefahrenbereich eingebuchten Mobiltelefone verschickt werden soll. Die Nachricht wird im Auftrag der Katastrophenschutzbehörden von den Mobilfunkanbietern in die einzelnen Empfangszellen gesendet und ist für die Empfängerinnen und Empfänger kostenfrei. Der Empfang der Warn-Nachricht löst bei höchster Alarmstufe zudem eine Sirene auf dem Handy aus. Sie ist hörbar, auch wenn das Handy leise oder stumm geschaltet ist. Klappt der Test beim bundesweiten Warntag, wird die Warnung per SMS voraussichtlich 2023 in Deutschland eingeführt.

Das ging beim Warntag 2020 schief

Der erste bundesweite Warntag am 10. September 2020 löste ein großes mediales Echo aus. Vor allem, dass an manchen Orten keine Sirenen zu hören waren, wurde kritisiert. In einigen Kommungne gibt es schlicht keine Sirenen mehr, denn als der Bund nach Ende des Kalten Krieges seinen Finanzierungsanteil am Unterhalt gestrichen hatte, wurden sie teilweise entfernt.

Das Problem mit den nicht vorhanden Sirenen kennt man unter anderem in Blaubeuren, wo seit mehr als zehn Jahren niemand mehr von einer Sirene aufgeschreckt wurde. Auch den Dietenheimer Feuerwehrkommandanten Stefan Pistel haben die fehlenden Sirenen in seiner Stadt gestört. Bevölkerungswarnung über das Smartphone ist für ihn lediglich ein Baustein in einem Mix aus mehreren Techniken. Denn die Mobilfunknetze sind nicht immer verfügbar - etwa bei einem großflächigen Stromausfall. Auch der Bund hat die Bedeutung der Sirenen wieder erkannt und ein kleines Förderprogramm aufgelegt. Der Dietenheimer Kommandant war schnell genug, die Stadt bekam als einer von vier Orten im Alb-Donau-Kreis Geld aus diesem Fördertopf. Dietenheim hat nun die modernsten Sirenen im Landkreis. Die Lautsprecher können nicht nur heulen, sondern auch Durchsagen mit wertvollen Informationen, etwa zu Sammelunterkünften, wiedergeben.

Lesen Sie dazu auch

Beim Warntag 2020 haben zudem auch die anderen Warnwege nicht perfekt funktioniert. Teilweise gab es zeitliche Verzögerungen, auch bei den Apps. Dieses Mal sollte alles besser klappen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) teilt mit: "Dank des Tests am Warntag konnten diese Schwachstellen im Warnsystem identifiziert und im Nachgang vom Betreiber behoben werden, so dass das Problem in dieser Form nicht wieder auftreten kann." Durch die Vielzahl und Vielfalt der Warnmittel werde sichergestellt, dass möglichst viele Menschen erreicht würden. Selbst an Orten ohne Sirenen gebe es aureichend Alternativen. (AZ mit heck)