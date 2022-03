Baustellenrundgang in Weißenhorn: Das passiert gerade im Heimatmuseum

Plus Der Umbau des Weißenhorner Heimatmuseums läuft auf Hochtouren. Leiter Matthias Kunze erklärt bei einem Rundgang über die Baustelle, wie es später aussehen soll.

Seit gut zwei Jahren hat das Weißenhorner Heimatmuseum geschlossen. Im Rathaus und Stadtrat waren sich die Verantwortlichen einig, dass eine zeitgemäße Präsentation der Stadtgeschichte unumgänglich sei. "Das neue Konzept beginnt schon beim Eingang", erklärt Museumsleiter Matthias Kunze und deutet auf die unscheinbare Türe hin, über die bisher die Besucher die Ausstellung betraten.