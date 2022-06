Weißenhorn

vor 51 Min.

Dieser Automat backt in gut drei Minuten eine frische Pizza

Lokal Seit Anfang Juni steht auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes in Weißenhorn ein Pizzaautomat. Kann das funktionieren?

Von Jonas Klimm

Ein Hingucker ist er allemal. Am Mittwochvormittag, es ist noch längst keine Zeit fürs Mittagessen, wuseln schon die ersten Neugierigen um ihn herum. Einer von ihnen ist Gerhard Rupprecht, er beäugt die Neuerung ganz genau. "Ich bin verblüfft", sagt er dann. Und: "So etwas habe ich noch nicht gesehen." Der Rentner spricht von einem Pizzaautomaten, der seit gut einer Woche den Rewe-Parkplatz in Weißenhorn ziert. Dieser soll, so verspricht es sein Besitzer, Hungrige aus der Region sieben Tage die Woche rund um die Uhr mit frischer Pizza versorgen.

