Verlosung: Nolabeat tritt im Stadttheater Weißenhorn auf

Martin Meixner kehrt in seine Heimatstadt Weißenhorn zurück. Er tritt mit seiner Band Nolabeat im historischen Stadttheater auf. Hier gibt es Tickets zu gewinnen.

Der ehemalige Weißenhorner Martin Meixner und seine Band Nolabeat ordnen ihren Stil als Brassband ein. Die Auftritte des fünfköpfigen Ensembles sind voller Energie und Elan, auf der Bühne wird getanzt, gespielt und gesungen. Und wer im Publikum sitzt, wird mitgerissen, verspricht der Veranstalter. Der namensgebende Begriff "Nola" ist dabei eine Abkürzung und steht für die Stadt New Orleans am Mississippi, in der viele der Trends der heutigen Popmusik ihren Ursprung haben.

Am Freitag, dem 24. März findet um 20 Uhr ein Konzert im historischen Stadttheater in Weißenhorn statt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Karten können unter Reservix oder im Weißenhorner Rathaus erworben werden. Zudem verlosen wir ein mal zwei Tickets. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Nolabeat" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Freitag, der 17. März, 10.30 Uhr. Die Gewinner werden von uns ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind dann an der Kasse hinterlegt.

