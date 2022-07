In der Wiblinger Orgelakademie kann jeder etwas lernen

Renommierte Professoren kommen mit ihren Studierenden in die Wiblinger Basilika. Beim Orgelunterricht lassen sie sich über die Schulter schauen.

Es hatte lange gedauert, bis die Wiblinger Basilika ihre Hauptorgel bekam. 2021 war es nach 240 Jahren endlich so weit - ein prächtiges Instrument mit 53 Registern und 3375 Pfeifen, gebaut vom Schwarzwälder Orgelbauer Claudius Winterhalter steht nun in der Kirche. In einer Orgelakademie sollen nun Nachwuchsorganistinnen und -organisten ihre Fertigkeiten vertiefen.

Die renommierten Professoren Gerhard Gnann, Hochschule für Musik Mainz, und Professor Stefan Baier, Rektor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg, werden mit jeweils acht ihrer Studierenden einen Interpretationskurs an der neuen Wiblinger Orgel veranstalten. Der Kurs findet in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch statt. Mit dabei sind auch der Orgelbauer Claudius Winterhalter persönlich sowie Intonateur Kilian Gottwald. Eine Besonderheit der Wiblinger Orgelakademie: Die Professoren und Studierenden lassen sich bei ihren Unterrichtsstunden über die Schulter schauen. Musikliebhaberinnen und Hobbymusiker können stundenweise passiv an der Akademie teilnehmen. Interessierte melden sich dazu beim Veranstalter, dem Orgelförderverein Basilika Ulm-Wiblingen, telefonisch unter 0731/41223 oder per E-Mail an orgelfoerderverein-basilika.ulm@drs.de an.

Drei Konzerte sind in Wiblingen geplant

Ebenfalls fürs orgelinteressierte Publikum: Die Akademie beginnt am Sonntag, 31. Juli, um 17 Uhr in der Basilika mit einem öffentlichen Eröffnungskonzert der beiden Hochschullehrer, an das sich eine Diskussion mit Orgelbauer Winterhalter anschließen soll. Es werden Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, César Franck, Justin Heinrich Knecht sowie Georg Muffat aufgeführt. Der Eintritt zum Konzert ist frei; wer möchte, kann für die neue Orgel spenden. Beim Abschlusskonzert der Akademie-Teilnehmer am Mittwoch, 3. August, 19.30 Uhr ist der Eintritt dann ebenfalls gratis.

Bereits am Sonntag, 7. August, folgt dann bereits das nächste Orgelkonzert in Wiblingen. Helga Schauerte-Maubouet. Ab 17 Uhr spielt die Pariser Professorin Stücke von Jehan Alain, Johann Sebastian Bach, Charles-Marie Widor und César Franck.

