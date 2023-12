Klosterhof Open Air: Alvaro Soler spielt 2024 in Wiblingen

Der deutsch-spanische Sänger Alvaro Soler hat bereits einige Platin-Auszeichnungen eingeheimst. Kommendes Jahr spielt er auch im Wiblinger Klosterhof.

Bei Alvaro Soler trifft spanisches Temperament auf den urbanen Flair Berlins - moderner Pop von der Iberischen Halbinsel, mit Latino-Einflüssen und live eingespielten Instrumenten. Auf seiner "Más que verano"-Sommer-Tour 2024 kommt Alvaro Soler am Donnerstag, 15. August, nach Wiblingen in den Klosterhof. So kommen Fans an Tickets.

Nach mehr als zwei Millionen verkauften Einheiten seiner drei bisher veröffentlichten Studioalben, mehr als fünf Milliarden kombinierter Audio- und Videostreams und über 150 Gold- und Platin-Awards präsentiert Alvaro Soler nun seine ganz persönliche, weiterentwickelte und moderne Vision des Latin Pop. Geboren wurde Alvaro Soler 1991 als Sohn einer Spanierin und eines Deutschen in Barcelona. Musik begleitet ihn schon seit seiner Jugend. 2015 zieht der Sänger, Songschreiber und Musiker nach Berlin und veröffentlicht mit "El mismo sol" sein erstes auf Spanisch komponiertes Solo-Stück – mit dem er direkt auf Platz 1 in der Schweiz, Polen und Italien einsteigt, wo er sich ganze vier Wochen hält und mit sechsmal Platin ausgezeichnet wird. Der Musiker hat mit internationalen Größen wie Jennifer Lopez, Flo Rida, Juanes, Birdy, David Bisbal, Topic und Nico Santos gearbeitet und war in TV-Formaten wie "The X Factor", "Sing meinen Song – das Tauschkonzert", "The Masked Singer" und "The Voice Kids" zu sehen.

Tickets für das Konzert in Wiblingen gibt es ab sofort in einem exklusiven Presale bei Eventim und Ticketmaster. Ab Montag, 4. Dezember, gibt es die Tickets dann auch bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de. 2024 ebenfalls im Klosterhof zu Gast: Pur. Die Band spielt am 14. August. (AZ)